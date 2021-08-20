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أعرب المهندس ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عن عدم رضاه عن قرار إدارة قنوات أون تايم سبورت بإيقاف الإعلامي مدحت شلبي بسبب تجاوزه في حق جماهير النادي الأهلي.

وأصدرت مجموعة قنوات اون تايم سبورت بيانا رسميا اليوم الجمعة 20-8-2021 جاء كالتالي:

انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف، ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية، قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس على قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «يعلم الجميع في الوسط الكروي العلاقة المبنية على الاحترام والثقة المتبادلة بيني وبين الكابتن مدحت شلبي منذ سنوات بعيده.. وقد اختلف مع الكابتن مدحت شلبي انهم قلة من السفهاء والبلهاء ليس في مدرجات النادي الأهلي فقط بل في مدرجات نادي الزمالك وكافه الأندية الشعبية.. يتبع».

ممدوح عباس

وأضاف: «واتفق معه انه لابد من هذه الظاهرة من التعدي والتجاوز اللفظي والخلقي ولم يكن يستدعي الأمر وقف برنامج الكابتن مدحت شلبي لأنه قيمة وقامة.. وأشكركم».

ممدوح عباس

وهاجم الإعلامي مدحت شلبي جماهير النادي الأهلي، وبعض الإعلاميين، بسبب اتهامهم للنادي الإسماعيلي بتفويت مباراة الزمالك، التي جمعت الفريقين السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: «بمناسبة الجدل المثار في الأيام الماضية، بشأن تفويت الإسماعيلي مباراة الزمالك، فهذا كلام ساذج لا يصدر إلا من سذج وبلهاء».

وأضاف: «أنا عايز أسأل (البلهاء) كيف سيحدث التفويت؟ هل إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي سيدخل غرفة الملابس يطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك!».

وواصل: «همشي مع البلهاء والسفهاء، لو إيهاب جلال، طلب من لاعبيه تفويت المباراة، من الممكن أن يحدث خلاف مع أحد اللاعبين لأي سبب ويسرب اللاعب تلك المعلومة لوسائل الإعلام، يبقى مستحيل أن يطلب المدير الفني من اللاعبين تفويت المباراة، إيهاب جلال، مش (أبله)، لكي يفعل ذلك».

وتابع، «هناك تصور آخر أن يتواصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، يطلب منه تفويت المباراة، فيوافق رئيس الإسماعيلي ويطلب من المدير الفني خسارة المباراة!.. إيه البلاهة والسذاجة اللي احنا فيها دي، هل هناك تصور آخر لكي ينزل الفريق لخسارة المباراة؟».

وتابع: «لا أقف عند أحاديث السوشيال ميديا، لأنه عالم افتراضى، لكن أقف عند كلام الإعلاميين والصحفيين ونجوم الكرة، وهقولهم «كفاكم بلاهة وساذجة، ولا تمشوا وراء السوشيال ميديا».