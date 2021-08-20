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بثّ الدوري الإيطالي مجاناً بالتعليق العربي ابتداءً من الغد.. تعرف على المباريات المنقولة

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بثّ الدوري الإيطالي مجاناً بالتعليق العربي ابتداءً من الغد.. تعرف على المباريات المنقولة بثّ الدوري الإيطالي مجاناً بالتعليق العربي ابتداءً من الغد.. تعرف على المباريات المنقولة
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بثّ الدوري الإيطالي مجاناً بالتعليق العربي ابتداءً من الغد.. تعرف على المباريات المنقولة

ستبث رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مباريات الكالتشيو على قناتها في "يوتيوب"، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية من يوم غد السبت، الذي يشهد انطلاق منافسات الدوري الإيطالي.

وسيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجاناً لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في المنطقة المذكورة.

وستبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

وهذه قائمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي التي سيتم بثها عبر موقع "يوتيوب"، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

السبت 21 أغسطس

إنتر ميلان ضد جنوى - 19:30 بتوقيت مكة.

إمبولي ضد لاتسيو - 21:45 بتوقيت مكة.

الأحد 22 أغسطس

أودينيزي ضد يوفنتوس - 19:30 بتوقيت مكة.

روما ضد فيورنتينا - 21:45 بتوقيت مكة.

الاثنين 23 أغسطس

سامبدوريا ضد ميلان - 21:45 بتوقيت مكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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