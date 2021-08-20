التقديم اليوم والمقابلة فورية .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة بدون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1- شركة ابوداوود لتوزيع المواد الغذائية والسلع والاستهلاكية تعان عن اليوم التوظيفي للوظائف التالية:

1- مندوب مبيعات- بينزل معاه سائق

2- مندوب مبيعات جمله ( نوعين واحدمعاه سائق والثاني بعربيته الشخصيه)

3- مشرف مخازن (بأكتوبر)

---------

مكان العمل: القاهرة الكبرى

-------

الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسطة

- خبرة سنة على الاقل

- حد اقصى للسن 33 سنة

--------

الحقوق والمميزات:

- المرتب حسب الخبرة + العمولات

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي وعلى الحياه

- مواصلات لمشرف المخازن

----------------------

يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهابمباشرا على العنوان والميعاد التاليين:

---

المكان: عنوان فرع المريوطيه لشركه ابوداوود- آخر شارع اللبينى خامس شارع بعد أولاد رجب

على ناصية الشارع محل قطع غيار السباعى فيلا رقم 7

العنوان على الخريطة: هنا

------

الميعاد: يوم الاحد 22 اغسطس من الساعة10 ص إلى 2 عصرا.

للتواصل: 01000383401

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

========

2- شركة مينيتس ديليفري بفرع الشركة بالشيخ زايد وذلك يوم الأربعاء 25 / 8 / 2021 تعلن عن اليوم التوظيفي حيث تسعى الشركة لتوظيف

1- مندوبين مبيعات داخلي وخارجي ( ذكور واناث – مؤهل عالي )

2- كاتب محتوي وتسويق الكتروني ( مؤهل عالي – دوام كامل أو جزئي )

3- ديليفري خدمة توصيل ( مؤهل متوسط أو ثانوية عامة – لا يزيد عن 35سنة -على دراية بالشيخ زايد )

----------------------

مميزات وظيفية تتمثل في: -

مرتبات ثابتة

تأمينات اجتماعية

عمولات وحوافز مجزية

تامين ضد الحوادث للديليفري

----------------------

مكان العمل: فرع شركة مينيتس ديليفري– 129 عمارات مستقبل الحي 12 في الشيخ زايد شقة 7 .

-----------------------

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة: اضغط هنا

-----------------

يرجى الذهاب على العنوان التالي: شركة مينيتس ديليفري – 129 عمارات مستقبل الحي 12 في الشيخ زايد شقة 7 يوم 25 / 8 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 4عصرا – بمقر الشركة.

=========

3- اكتف سبورت هاوس يطلب للتعيين:

1- مدير فرع

2- نائب مدير فرع

3- بائع داخلي

--------

مكان العمل: قنا- سوهاج

-------

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة في مبيعات الملابس

- حد اقصى للسن 27 سنة

----------

الحقوق

- المرتب للمدير والنائب حسب الخبرة

المبيعات: 2300 +العمولة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=======

4- شركة راية كول سنتر تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء (كول سنتر)

2- تلي سيلز

----------------

مكان العمل: المعادي

-------------

الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور وإناث

- حد أقصى للسن 34 سنة

-----------

الحقوق والمميزات:

- مرتب يبدأ من 2500 إلى 4000 حسب اللغة الإنجليزية

- يومي إجازة ثابتين

- شيفتات ثابتة لوظيفة التلي سيلز

- 8 ساعات عمل

- مواصلات من وإلى الشركة

- فرص للترقي بعد 9 شهور

- خصومات من محلات راية شوب

--------------

للانضمام للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية وسنقوم بالاتصال بك: اضغط هنا

===========

5- شركة خير بلدنا في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

1- وظائف المديرين:

مدير فرع- مدير قسم الأغذية الطازجة- مدير مسائي (خبرة سابقة بنفس المجال)- مدير منطقة أمامية.

2- وظائف التشغيل:

_ دعم فنى IT

مشرف كاشير – كاشير – خلف الكاشير

مشرف خدمة توصيل طلبات – موظف خدمة توصيل ( دليفري )

سائق خدمة توصيل طلبات

- مشرف بقالة وأجبان- مشرف لحوم- مشرف أسماك- مشرف أغذية جافة- مشرف خضار وفاكهة- مشرف أدوات منزلية

- بائع بقالة وأجبان- بائع خضار وفاكهة- بائع أسماك- بائع لحوم ( جزار بلدى )- مشرف FMC

_ موظف مخزن

_ منسق توريدات (لوجستيك)

منسق ممرات

أمين مخزن- مراقب مخزون

مشرف أمن- موظف أمن- مراقب كاميرات

موظف خدمات

--------------------

مكان العمل: العجمى آخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير

-------------

مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

------

لأي استفسار:

01224736633

=============

6- مطاعم بافلو برجر تطلب للتعيين:

1- مدير مطعم

2- مساعد مدير مطعم

3- عضو فريق مطعم

4- شيفات بيتزا وشيفات كريب

------

مكان العمل: مدينة نصر- مصر الجديدة- التجمعات- الشروق- العاصمة الإدارية

-------

الشروط:

- مؤهل عالٍ ومتوسط خريجين

- ذكور فقط

- خبرة في نفس الوظيفة عادة عضو فريق العمل

- حد أقصى للسن 45 سنة

-------

الحقوق والمميزات:

المرتب: المدير 6100 – مساعد المدير 5100

عضو الفريق 3100

الشيف 3750 إلى 4500 حسب الخبرة

- تأمين طبي واجتماعي

- 9 ساعات عمل

--------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

===========

7- شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني (القاهرة – قنا – اسيوط)

---------------

مكان العمل: مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

------------

شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالٍ فقط.

- السن ٣٢ حد أقصى.

- مستوى اللغة يبدأ من جيد

- ذكور وإناث

- خبرة أو معرفة فقط بالـ CCNA أو الـ +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-إعفاء)

--------------

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2700 إلى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4000 إلى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومي إجازة أسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- أرباح سنوية وفرص للترقي

------------------

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

=============

8- مطلوب لشركة تربو وان لخدمات السيارات فرع أكتوبر (مول العرب)

مبيعات (بجراج مول العرب)

لبيع خدمة غسيل السيارات الجاف.

----------

الشروط:

- طلبة وخريجين مؤهل عالٍ ومتوسط

والجيزة يفضل سكان الشيخ زايد و٦ أكتوبر

السن حتى 30 سنة

---------

الحقوق والمميزات:

المرتب:

٣.٥٠٠ جنيه للخريجين

٣.٠٠٠ جنيه للطلبة

عمولة إضافية تصل إلى ٥.٠٠٠ جنيه

(المرتب الثابت ٢.٠٠٠ جنيه + مرتب متغير ١.٥٠٠ جنيه حسب الأداء وتحقيق مستهدف المبيعات)

تأمينات اجتماعية وعقود عمل سنوية بعد فترة التدريب ٣ شهور

ساعات عمل ٩ ساعات من ١٠ ص أو من ١ م

-----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

===========================

9- شركة خير بلدنا في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

الوظائف:

١. مدير قسم الأغذيه الطازجة

٢. مدير قسم الأغذيه الجافة

٣. مشرف بقالة ١

٤. مشرف جزارة ١

٥. مشرف كاشير عدد ٢

٦. بائع بقالة وأجبان عدد ٢

٧. جزار بلدى. عدد ٢

٨. مشرف ممرات عدد ٢

--------------------

مكان العمل: العجمى آخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير

-------------

مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

------

لأي استفسار:

01224736633

===============

10- أمان للخدمات المالية إحدى شركات راية القابضة تطلب للتعيين:

- تيلر (مسئول عن الخدمات المالية والكاش الداخل والخارج في الفرع)

----------

مكان العمل: القاهرة الكبرى – الدقهلية – الإسكندرية –بورسعيد – كفرالشيخ – الشرقية – دمياط – المنوفية – السويس – دمنهور – قنا – سوهاج– الفيوم.

----------

الشروط:

- خريج كلية تجارة

- حد أقصى للسن 30 سنة

- ذكور

----------

الحقوق والمميزات:

المرتب: 3000

- خط موبيل مفتوح

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي وعلى الحياة

- خصومات على منتجات راية

------------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

================

11- مطاعم بافلو برجر تطلب للتعيين:

- كول سنتر (متلقى طلبات)

------

مكان العمل: مدينة نصر

-------

الشروط:

- مؤهل عالٍ

- ذكور فقط

- حد أقصى للسن 35 سنة

-------

الحقوق والمميزات:

المرتب: 2600 + 500 أداء

- تأمين طبي واجتماعي

- 8 ساعات عمل

--------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

===========

12- شركة الهواتف العالمية اوبو ايجيبت تعلن عن حاجتها لسائقين رخصه مهنية (اولى وثانية)

فرع الشركة: القاهرة مدينة نصر

السن: 30 إلى 40

يفضل خبرة بمجال النقل والتوزيع

للتقديم املئ بياناتك وسيتم التواصل معك: اضغط هنا