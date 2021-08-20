أخبار عاجلة

الاتفاق يكمل أجانبه بالتعاقد مع الجزائري أيوب عبداللاوي -
الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر الرياض .. استعدادًا لغرب آسيا -
"الربعي"مديرًا للمركز الإعلامي لنادي أبها -
أحمد مجاهد يرد على اتهامات إفساد تتويج الزمالك بالدوري.. فيديو -
رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع «سيمبوريه» و«عفروتو» -
مجاهد: الزمالك من حقه الاستئناف ضد عقوبة إيقاف شيكابالا خلال 10 أيام -
ترتيب الدورى الإنجليزى 2022 بعد مباريات اليوم 29 -8 -2021 .. ليفربول وتشيلسي يتراجعان -
أحمد مجاهد في أول تعليق بعد معاقبة شيكابالا: لست صاحب القرار واللوائح تحكمنا.. فيديو -
مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا .. فيديو -
سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة ونتوقع حدوث «11 سبتمبر» جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

بعد أزمة صحية خطيرة .. توفيق عكاشة يوجه رسالة لجمهوره

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة الشكر لجمهوره ومتابعيه الذين شعروا بالقلق وأرادوا الاطمئنان على حالته الصحية عند دخوله المستشفى قبل أيام..وطمأن عكاشة متابعيه أنه خرج من مستشفى العلمين التي نقل إليها إثر أزمة صحية الأربعاء الماضي حيث قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وقال: «أشكر الناس اللي قلقت عليا ولسه فاكراني رغم إني بقالي سنتين بعيد عن الشاشة وفي البيت».

توفيق عكاشة - صورة أرشيفية

وأوضح عكاشة أن حالته الصحية كما هي ..وسيتوجه لعمل أشعة وتحاليل لكي يتأكد الأطباء من تأثير الالتهابات على الاثني عشر والتي عانى منها مؤخرا لافتا إلى أن هناك اشتباه بوجود أورام في الاثنى عشر إلا أن ذلك لن يظهر إلا بالتحاليل وبعد أخذ عينة بالمنظار وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف: الأطباء بحاجة للتأكد من نوع الالتهاب وهل هو متليف أو غير ذلك.

وأشار توفيق عكاشة في تصريحات لـ «المصري اليوم» إلى أنه سيجري عملية جراحية في المنصورة تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي في كلية طب المنصورة سابقا والخبير في زراعة الكبد والمتخصص بالجهاز الهضمي.

وتابع: خرجت من مستشفي العلمين بالساحل الشمالي بعد إجراء الفحصوصات اللازمة.. لكن الوضع الصحي كما هو ويتحسن قليلا عن الأول.

وتابع عكاشة:«الأطباء في مستشفى العلمين لم يتأخروا لحظة في القيام بما يمكن عمله تحت قيادة الدكتور محمد صقر رئيس قسم الجهاز الهضمي بالمستشفي وقرروا إجراء جراحة ..لكني لن أتمكن من إجراء أي جراحة إلا بعد زوال الالتهابات الحادة والمزمنة التي أعاني منها..وبعد 10 أيام إن شاء الله سأجرى العملية وعقب انتهاء الآلام المصاحبة للحصوة في الاثني عشر».

يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة كان قد تم نقله إلى المستشفى بالعلمين الأربعاء الماضي حيث عاني من التهاب شديد في الأمعاء إلى جانب وجود حصوة كبيرة في المرارة حسبما أعلن وقتها.

وتعرض عكاشة لأزمة صحية مفاجئة خلال تواجده لقضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي بصحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديري ونجله ابراهيم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة

رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت.. وهذا هو الحل الأمثل

رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت.. وهذا هو الحل الأمثل

رئيس مدينة مرسى مطروح يعقد اجتماعًا استعدادًا للسيول

رئيس مدينة مرسى مطروح يعقد اجتماعًا استعدادًا للسيول

أول مستثمر كفيف في البورصة: البرنامج الناطق سهل الوضع

أول مستثمر كفيف في البورصة: البرنامج الناطق سهل الوضع