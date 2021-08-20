بعد أزمة صحية خطيرة .. توفيق عكاشة يوجه رسالة لجمهوره

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وجه الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة الشكر لجمهوره ومتابعيه الذين شعروا بالقلق وأرادوا الاطمئنان على حالته الصحية عند دخوله المستشفى قبل أيام..وطمأن عكاشة متابعيه أنه خرج من مستشفى العلمين التي نقل إليها إثر أزمة صحية الأربعاء الماضي حيث قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وقال: «أشكر الناس اللي قلقت عليا ولسه فاكراني رغم إني بقالي سنتين بعيد عن الشاشة وفي البيت».

توفيق عكاشة - صورة أرشيفية

وأوضح عكاشة أن حالته الصحية كما هي ..وسيتوجه لعمل أشعة وتحاليل لكي يتأكد الأطباء من تأثير الالتهابات على الاثني عشر والتي عانى منها مؤخرا لافتا إلى أن هناك اشتباه بوجود أورام في الاثنى عشر إلا أن ذلك لن يظهر إلا بالتحاليل وبعد أخذ عينة بالمنظار وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف: الأطباء بحاجة للتأكد من نوع الالتهاب وهل هو متليف أو غير ذلك.

وأشار توفيق عكاشة في تصريحات لـ «المصري اليوم» إلى أنه سيجري عملية جراحية في المنصورة تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي في كلية طب المنصورة سابقا والخبير في زراعة الكبد والمتخصص بالجهاز الهضمي.

وتابع: خرجت من مستشفي العلمين بالساحل الشمالي بعد إجراء الفحصوصات اللازمة.. لكن الوضع الصحي كما هو ويتحسن قليلا عن الأول.

وتابع عكاشة:«الأطباء في مستشفى العلمين لم يتأخروا لحظة في القيام بما يمكن عمله تحت قيادة الدكتور محمد صقر رئيس قسم الجهاز الهضمي بالمستشفي وقرروا إجراء جراحة ..لكني لن أتمكن من إجراء أي جراحة إلا بعد زوال الالتهابات الحادة والمزمنة التي أعاني منها..وبعد 10 أيام إن شاء الله سأجرى العملية وعقب انتهاء الآلام المصاحبة للحصوة في الاثني عشر».

يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة كان قد تم نقله إلى المستشفى بالعلمين الأربعاء الماضي حيث عاني من التهاب شديد في الأمعاء إلى جانب وجود حصوة كبيرة في المرارة حسبما أعلن وقتها.

وتعرض عكاشة لأزمة صحية مفاجئة خلال تواجده لقضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي بصحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديري ونجله ابراهيم.