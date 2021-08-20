فريق سيدات الأهلى لتنس الطاولة يهزم المرأة القطري ويصعد لنهائي البطولة العربية

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حقق فريق «سيدات تنس طاولة الأهلي» الفوز على المرأة القطري بنتيجة 3-0، ليصعد إلى نهائي البطولة العربية للأندية، المقامة حاليًّا في العاصمة الأردنية عمان.

وقدم فريق «سيدات تنس طاولة الأهلي»، عرضا قويًّا خلال المواجهات، التي خاضها أمام منافسه، حيث مثل «سيدات الأهلي» في هذه المباراة كل من: «إليزابيتا سمارة، ونادين الدولتلي، ومريم هشام الهضيبي».

وكان فريق «سيدات تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات، على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، والجنوب العراقي بنتيجة 3-1، والعربي الكويتي بنتيجة 3-0.

وأعرب أشرف عبدالفتاح المدير الفني لـ«تنس طاولة الأهلي» عن سعادته بالوصول للمباراة النهائية، مشيدًا بالجهد المبذول من جميع اللاعبات من أجل التتويج باللقب العربي.

وأشاد عبدالفتاح بمستوى لاعبات «تنس طاولة الأهلي»، اللاتي قدمن عروضًا مميزة منذ انطلاقة البطولة، وتمكنَّ من تحقيق الفوز في جميع الجولات التي شهدتها البطولة، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر حاليًّا بات قريبًا بحصد اللقب بإذن الله وإسعاد جماهير الأهلي.

وتضم قائمة فريق «سيدات تنس طاولة الأهلي» المشاركة في البطولة كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبدالعزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري