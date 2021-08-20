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تعرف على سر حلق رؤوس لاعبى باريس سان جيرمان على «الزيرو»

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تعرف على سر حلق رؤوس لاعبى باريس سان جيرمان على «الزيرو» تعرف على سر حلق رؤوس لاعبى باريس سان جيرمان على «الزيرو»

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رغم حالة الجدية التي يفرضها الجهاز الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، الذي أصبح مدجج بالنجوم عقب الصفقة التاريخية الأخيرة بانضمام الأسطورة الأرجنتينية ميسى الإ أن الألماني تيلو كيهرير، لاعب الفريق، حاول بث روح الفكاهة على زملائه بعدما نشر عبر صفحته على موقع «إنستجرام»، مقطع طريفا لزملائه في غرفة تبديل الملابس للفريق.

واستخدم كيهرير برنامجا أثناء تصويره مقطع الفيديو، ليظهر زملاؤه من دون شعر، ومن بينهم المدافع الإسباني سيرخيو راموس القادم من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، والمهاجم كليان مبابي، والمدافع البرازيلي ماركينيو، ولاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمهاجم الألماني يوليان دراكسلر وغيرهم.

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على مضيفه « بريست 29» اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وأعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قائمة الفريق التي ستواجه فريق بريست والتي تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي.

واستقر مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو، على تأجيل الظهور الأول لمواطنه، ليونيل ميسي مع الفريق بعد انضمامه قادما من برشلونة هذا الصيف في صفقة انتقال حر، كما يغيب البرازيلي نيمار داسيلفا أيضا لعدم الجاهزية، حيث عادا الثنائي متأخرين لمعسكر الفريق.

وضمت القائمة،نافاس- دوناروما- فرانتشي- حكيمي- كيمبيمبي- ديالو- كييرير- باتشيوبو- بيتاماسالا- فيراتي- رافينييا- دانيلو- هيريرا- فينالدوم – جاي- دينا ايبمبي- جابي- دراكسلر- دي ماريا- مبابي- إيكاردي- كالميوندو.

المصرى اليوم

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