دراسة حقوقية : 40 % من الأطفال المقاتلين في افريقيا فتيات

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كشفت دراسة حقوقية لمؤسسة ماعت للسلام والتنيمة تحت عنوان «تجنيد الاطفال في افريقيا :المحاربون الصغار في خطر» عن وجود 250 مليون فتاة وفتى يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة حول العالم، واشارت الدراسة إلى انه تم التحقق من تجنيد أكثر من 8500 طفل حتى ديسمبر 2020 بفارق حوالي 1200 طفل عن العام السابق حيث تم تجنيد 7747 طفلاً خلال عام 2019، أغلبهم لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات، وتم استخدامهم في 14 صراعًا حول العالم، وذلك رغم المساعي الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، وتبدو ظاهرة تجنيد الأطفال واضحة في العديد من مناطق الصراع على رأسها القارة الأفريقية

و ذكرت الدراسة أنه يلاحظ بشكل عام تراجع أعداد الأطفال المجندين في ثلاث دول أفريقيا وهم أكثر الدول تركيزًا للصراع والنزاع في أفريقيا، على رأسهم الصومال؛ فخلال الخمس سنوات الأخيرة منذ عام 2016 تم تجنيد 1915 طفل وقد وصل هذا العدد حتى ديسمبر 2020 إلى 1716 طفل مما يعني انخفاض أعداد المجندين الأطفال في الصومال، وأيضًا جنوب السودان في 2016 كان 1022 طفل تم تجنيده وقد انخفض هذا العدد حتى وصل إلى 62 طفل، أما نيجيريا في 2016 تم حصر 278 طفل تم تجنيدهم فيما وصل في نهاية 2020 إلى سبعة أطفال فقط.

وهو تراجع نسبي خلال الخمس سنوات الأخيرة في أعداد الأطفال المجندين، مما يعكس التطورات الإيجابية التي قامت بها الدول والجهات المعنية بما فيها الجهود الأممية لمكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال، إلا أنه لايمكن الإغفال عن أعداد الأطفال المجندين حتى الآن أيضًا، فبالرغم من التقدمات التي ظهرت بشكل واضح على أعداد الأطفال المطلق سراحهم، فهناك عدد كبير من الأطفال لازال يعانون حتى اليوم

و اوضحت الدراسة أشكال تجنيد الأطفال والتي تعددت وتنوعت حسب الحاجة وتمثلت في الاتى :

1- مقاتلين في المعارك:

يعتبر السبب الرئيسي الدافع لتجنيد الأطفال في المقام الأول هو حاجة الجماعات المسلحة والجيوش إلى أعداد كبيرة من الجنود، وبتالي يتعرض الطفل في البداية لمجموعة من التدريات كتدريبه على حمل الأسلحة بانواعها وكيفية استخدامها، ويتم التعامل معهم كجنود بالغين بما في ذلك من تعاملات قاسية وغير مناسبة للطفل، فضلًا عن إشاركهم في الحروب في مناطق النزاع المسلح، في حين لا يتعدى سنه العشر سنوات.

2- تجنيد الفتيات:

قُدرت النسبة المئوية للأطفال الجنود من الفتيات 40٪ من الأطفال المجندين، يتم تجنيدهن في الخدمة العسكرية ويأمرن بأن يصبحن زوجات الجنود.

3- استخدام الأطفال كحمالين وطهاة:

لا يشارك كل الأطفال في القتال الفعلي، بل يستخدم البعض أيضًا كحمالين وطهاة وجواسيس، كما أن أحد أكثر الجرائم شيوعًا للطفل ليصبح جنديًا هو جرح أحد أفراد الأسرة أو تشويهه أو قتله لأن هذا يقطع أي روابط تربطهم بالمنزل.

4- استخدام الأطفال في الكشف عن الألغام الأرضية:

تمتلئ القارة الأفريقية بالكثير من الألغام الأرضية، وهناك الملايين من الألغام الأرضية المضادة للأفراد وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء العالم تشكل تهديدًا شرسًا للأطفال، الذين يتعرضون للإصابة والقتل واليتم على أيديهم بعد فترة طويلة من انتهاء الحروب، ففي بعض الدول الأفريقية يتم استخدام الأطفال للكشف عن مواقع الألغام مما ينهي حياة عشرات الأطفال، حيث يتم تجنيدهم للكشف عن مواطن وجود الألغام الأرضية بدلًا من تحمل عبء نفقات الكشف عنها في الدول الأفريقية.

و اكدت الدراسة انه لا يمكن إلقاء اللوم بشكل كامل على الحكومات الأفريقية وحدها فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، وذلك لأن الجنود الأطفال يقاتلون لجماعات مختلفة، بعضها إرهابية وبعضها حركات معارضة، إلا أنه لا يزال هناك بعض الحكومات التي لن تتردد في استخدام الطفل كجندي أثناء النزاع المسلح.