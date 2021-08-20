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وزير الدفاع الكوري الجنوبي : التدريبات العسكرية مع أمريكا هي الطريقة للاستعداد للحالات الطارئة

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وزير الدفاع الكوري الجنوبي : التدريبات العسكرية مع أمريكا هي الطريقة للاستعداد للحالات الطارئة وزير الدفاع الكوري الجنوبي : التدريبات العسكرية مع أمريكا هي الطريقة للاستعداد للحالات الطارئة

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، إن التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هي الطريقة المثلى للاستعداد للحالات الطارئة.

وتجري سيئول وواشنطن التدريبات المشتركة من الاثنين حتى الخميس المقبل. ولا تشمل التدريبات التي تجرى عن طريق المحاكاة بالكمبيوتر أي مناورات خارجية، كما يشارك فيها عدد أقل من أفراد الخدمة العسكرية مقارنة بالتدريبات السابقة، مراعاة لوضع جائحة كوفيد-19 وجهود السلام مع .

وقال الوزير «سوه ووك»، على الرغم من الظروف غير المواتية بسبب الوباء، فقد نظمنا هذه التدريبات من خلال بذل أقصى الجهود بالتنسيق مع السلطات الصحية.

وانتقد نواب المعارضة التدريبات المقلصة دون إجراء مناورات خارجية، معتبرين ذلك أنها ستضر بالموقف الدفاعي المشترك، منتقدين لمراعاتها لكوريا الشمالية أكثر من اللازم.

وكانت قد وجهت كوريا الشمالية انتقادات لكوريا الجنوبية على إصرارها إجراء المناورات العسكرية المشتركة.

المصرى اليوم

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