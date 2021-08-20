ميرنا الهلباوي تلغي متابعة محمد عطية وتحذف صورهما على « إنستجرام »

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بعد مرور أسبوعين فقط على إعلان الإعلامية ميرنا الهلباوي، وخطيبها الفنان محمد عطية عودتهما بعد الإنفصال، ألغت الأولى متابعت الإخير على موقع الصور والفيديو «إنستجرام» وحذفت الأولى كل الصور التي تجمعهما، وقام الأخير هو الآخر بذلك.

كما تجاهل محمد عطية تهنئة خطيبته ميرنا بعيد ميلادها الذي تحتفل به اليوم الجمعة، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالهما مجددا.

وكانت الإعلامية ميرنا الهلباوى أعلنت في الرابع من يوليو الماضى انفصالها عن الفنان محمد عطية، حيث كتبت ميرنا عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، منشورا، قائلة «سينجل.. الحمد لله على كل شيء»، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على«إنستجرام» التي تجمعه بميرنا الهلباوى من ضمنها صور الخطوبة، فيما ترك مجموعة أخرى من الصور التي تجمعهما مع بعض الأصدقاء.