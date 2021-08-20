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لا يمكن التنبُّؤ به.. "الناتو": الوضع صعب في كابل.. وهذا هو التحدّي

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لا يمكن التنبُّؤ به.. "الناتو": الوضع صعب في كابل.. وهذا هو التحدّي لا يمكن التنبُّؤ به.. "الناتو": الوضع صعب في كابل.. وهذا هو التحدّي
حضّ "طالبان" على السماح بعمليات الإجلاء وتعهّد بمواصلة التنسيق

لا يمكن التنبُّؤ به..

حض حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، حركة طالبان على السماح بعمليات الإجلاء من أفغانستان، وتعهد أن يواصل الحلفاء "التنسيق عن كثب" فيما تتواصل تلك العمليات، مشيرًا إلى عدم السماح للإرهاب بالعودة مرة أخرى من أفغانستان.

وجاء الإعلان المشترك للدول الثلاثين الأعضاء في حلف الناتو في أعقاب مؤتمر عاجل عبر الفيديو لوزراء الخارجية، لمناقشة جهود الإجلاء والخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ: إن الحلف يعطي الأولوية لإخراج الناس من كابل، وأن يبقى المطار مفتوحًا؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وذكر ستولتنبرغ للصحفيين: "ما زال الوضع صعبًا ولا يمكن التنبؤ به.. التحدي الرئيسي الذي نواجهه أن يصل الناس ويدخلوا مطار كابل".

وأشار مسؤول في حلف شمال الأطلسي إلى أن أكثر من 18 ألف شخص تم نقلهم جوًّا من كابل منذ استيلاء طالبان على عاصمة أفغانستان، لكن آلاف الأشخاص المتلهفين للفرار من البلاد ما زالوا يحتشدون في المطار.

ووجه ستولتنبرغ الشكر لتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا على جهود الدول الثلاث لحفظ الأمن في مطار كابل.

وحثّ طالبان مجددًا على السماح بالمرور الآمن لجميع الرعايا الأجانب والأفغان الساعين إلى مغادرة البلاد.


وبعد نحو عقدين استكمل حلف شمال الأطلسي هذا الصيف عملياته العسكرية في أفغانستان وسحب معظم قواته من البلاد.

لكن الحلف ما زال يحتفظ بتمثيل دبلوماسي في كابل ويعمل من مقره في بروكسل باعتباره منتدى لتنسيق الإجراءات المحلية في أفغانستان مثل إجلاء المواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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