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منازل ومخيمات تتضرّر.. خطر الأمطار يضرب 8 آلاف أسرة نازحة بمأرب!

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منازل ومخيمات تتضرّر.. خطر الأمطار يضرب 8 آلاف أسرة نازحة بمأرب! منازل ومخيمات تتضرّر.. خطر الأمطار يضرب 8 آلاف أسرة نازحة بمأرب!
أصاب خزانات مياه وشبكات صرف صحي وأتلفت المقتنيات الشخصية للأسر

منازل ومخيمات تتضرّر.. خطر الأمطار يضرب 8 آلاف أسرة نازحة بمأرب!

كشف تقرير حكومي أن 8 آلاف أسرة يمنية من نازحي محافظة مأرب تأثروا بموسم الأمطار والرياح هذا العام في عدد من المخيمات.

فقد أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة في تقرير حديث لها، أن المنخفض المداري والرياح الموسمية وهطول الأمطار في الفترة من 22 يوليو الماضي وحتى 18 أغسطس الجاري، في محافظة مأرب؛ أدى لتضرر كثير من المساكن ومخيمات النازحين التي ليست لديها القدرة أساسًا على تحمل ومقاومة تقلبات وتغيرات الطقس.

وأضافت أنها تلقّت بلاغات من فرقها الميدانية وإدارة المخيمات بتعرض عدد من الأسر النازحة إلى تلف وتضرر في المأوى والإيواء، كذلك كشفت تضرر منازل 210 أسر بشكل كلي، فيما تضررت 7 منازل و634 أسرة بشكل جزئي؛ وفق ما نقلت "العربية.نت".

أضرار مادية في البنى التحتية
وأشارت إلى أن أبرز الأضرار التي تعرضت لها الأسر كانت في مساكن النازحين من الخيم والشبكات بما فيها من مواد إيوائية، بالإضافة إلى تضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، كما أدت الرياح والأمطار إلى فقدان وتلف المقتنيات الشخصية للأسر المتضررة.

ودعت الوحدة كافة الشركاء إلى تقديم معونات عاجلة للأسر المتضررة، والاستجابة السريعة لتغطية احتياجات المتضررين في المأوى والمواد غير الغذائية، والأغطية البلاستيكية.

يُذكر أن مأرب تشهد منذ فبراير الماضي هجمات حوثية من أجل السيطرة عليها؛ كونها تعدّ أهم معاقل اليمنية، إضافة إلى تمتُّعها بثروات النفط والغاز على الرغم من كافة الدعوات الدولية لوقف التصعيد العسكري؛ خوفًا على ما يقارب مليون نازح في المحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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