فرق النادي الأهلى تحصد بطولة منطقة القاهرة تحت 16 و20 عامًا لألعاب القوى

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فازت فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي، تحت 16 و20 عامًا، «ناشئين - ناشئات»، بالمركز الأول في بطولة منطقة القاهرة، التي أقيمت في المركز الأولمبي بالمعادي.

وحقق فريق ناشئي «ألعاب قوى الأهلي»، المركز الأول، بعدما حصد 9 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية، بإجمالي 27 ميدالية متنوعة.

فيما حقق فريق ناشئات «ألعاب قوى الأهلي» 8 ميداليات ذهبية، و10 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، بإجمالي 24 ميدالية متنوعة، ليحقق الأهلي المركز الأول، وكأس البطولة والتي جاءت بمشاركة 90 لاعبًا ولاعبة من الجنسين.

وفي منافسات بطولة منطقة القاهرة تحت 20 عامًا، فاز فريق ناشئي «ألعاب قوى الأهلي» بـ11 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و10 ميداليات برونزية، بإجمالي 33 ميدالية متنوعة.

بينما فاز فريق ناشئات «ألعاب قوى الأهلي» بـ9 ميداليات ذهبية، و9 ميداليات فضية، و10 ميداليات برونزية، بإجمالي 28 ميدالية متنوعة.

وبهذه النتيجة فاز «ألعاب قوى الأهلي» بالمركز الأول، وتوج بكأس البطولة، التي شارك فيها 96 لاعبًا ولاعبة من الجنسين.

وأعرب ياسر داوود، المدير الفني لفرق «ألعاب قوى الأهلي» عن سعادته بفوز فرق 16 و20 عامًا بالمركز الأول بالبطولة، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مستوى جيدًا خلال البطولة، واستحقوا الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق، مشيدًا بالروح العالية التي اتسم بها الفريقان في منافسات بطولة منطقة القاهرة.

ويقود جهاز «ألعاب القوى» بالأهلي، ياسر داوود رئيسًا ومديرًا فنيًّا، فيما يضم الجهاز الإداري كلا من: عادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووائل عبد العظيم، ومحمد قطري وناصر عبد المنعم، ومصطفى عبد النبي إداريين.