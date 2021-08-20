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بوتين : سيطرة طالبان على أفغانستان أمر واقع

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بوتين : سيطرة طالبان على أفغانستان أمر واقع بوتين : سيطرة طالبان على أفغانستان أمر واقع

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سقوط معظم أراضي أفغانستان في قبضة حركة «طالبان» أمر واقع، مشددا على أهمية منع تفكك الدولة الأفغانية وتفادي أي تدخل أجنبي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو.

وأضاف بوتين: تسيطر حركة (طالبان) الآن على كافة أراضي البلاد تقريبا، بما في ذلك العاصمة إنه أمر واقع ويجب أن ننطلق منه مع عدم السماح طبعا بتفكك الدولة الأفغانية«.

وأشار إلى أن «طالبان» كانت قد أعلنت عن وقف الأعمال القتالية وشرعت في إرساء النظام العام وتعهدت بضمان أمن السكان المحليين والدبلوماسيين الأجانب، مضيفا: «آمل أن يتم تطبيق كل ذلك على أرض الواقع.

وأضاف تعرف أفغانستان جيدا وتأكدت من أن أي محاولات لفرض أي نماذج للحكم والحياة الاجتماعية من الخارج عليها غير بناءة، مشددا على ضرورة وضع حد لأسلوب فرض قيم من الخارج وبناء ديمقراطيات في دول أخرى.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على العاصمة كابول بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

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