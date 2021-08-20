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اجتمع وزراء خارجية دول حلف «الناتو»، اليوم الجمعة، لمناقشة الأوضاع في أفغانستان، مؤكدين مواصلة الحلف «دعم استقرار وازدهار أفغانستان».

وأعرب الوزراء في بيان مشترك عن «قلقهم العميق إزاء الأحداث الخطيرة في أفغانستان والتقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان»، وشددوا على ضرورة «وضع حد فوري للعنف».

ودعا الوزراء «جميع الأطراف في أفغانستان إلى العمل بحسن نية لتأسيس حكومة شاملة وتمثيلية، بما في ذلك المشاركة الهادفة للنساء ومجموعات الأقليات»، مؤكدين أنه «يجب على أي حكومة أفغانية مستقبلية أن تلتزم بالتزامات أفغانستان الدولية».

وأشار البيان إلى أنه «على مدى السنوات العشرين الماضية، نجحنا في حرمان الإرهابيين من ملاذ آمن في أفغانستان يمكنهم من خلاله التحريض على الهجمات، لن نسمح لأي إرهابي بتهديدنا، نبقى ملتزمين بمكافحة الإرهاب بعزم وتصميم وتضامن».

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، الجمعة، إن السرعة التي تمكنت بها حركة طالبان من السيطرة على البنية التحتية السياسية والعسكرية لأفغانستان «لم تكن متوقعة»، مضيفًا أنه سيتم إجراء «تقييم شامل» لمشاركة الناتو السابقة في البلاد.

وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: «هناك أسئلة صعبة يجب أن نطرحها على أنفسنا بشأن مشاركتنا في أفغانستان».

وأضاف: «كنا واضحين بشأن مخاطر سحب قواتنا، لكن سرعة انهيار القيادة السياسية والعسكرية الأفغانية والقوات المسلحة لم تكن متوقعة».

وتابع الأمين العام لحلف الناتو: «هناك العديد من الدروس التي يجب تعلمها وأعتزم إجراء تقييم شامل لمشاركة الناتو في أفغانستان».

وشدد ستولتنبرج لاحقًا على أن «أنظار العالم تتجه نحو أفغانستان»، داعيًا طالبان إلى وضع حد للعنف ودعم الحقوق الأساسية لجميع الأفغان.

وقال ستولتنبرج: «نتوقع من طالبان الوفاء بالتزاماتها وضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهاب الدولي».