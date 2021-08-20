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مات في الملعب.. مختص يحذر المشجعات: التعصب أخطر عليكن من الرجال!

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أبدى استغرابه من رد فعل البعض وانفعالهم الشديد واصفاً تصرفهم بالجنوني

مات في الملعب.. مختص يحذر المشجعات: التعصب أخطر عليكن من الرجال!

حذر استشاري الأمراض الباطنة وغدد الصماء والسكر الدكتور عبدالوهاب باوهاب، النساء المشجعات من التعصب الكروي.

وأشار "باوهاب"، خلال حديثه لبرنامج "mbc في أسبوع"، إلى أن التعصب الرياضي أكثر خطورة على النساء منه على الرجال؛ لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة بسبب ضعف تحملهن للأزمات والانفعالات الشديدة.

وأبدى استغرابه من ردة فعل بعض المشجعين وانفعالهم الشديد الذي وصفه بالجنوني؛ إذ ينهار فيه الشخص ويبكي بكاء شديدا ويتأثر نفسيا، كما لو كان قد حصل له حادث جلل، مشيراً إلى ما شهدته المدرجات الرياضية مؤخراً من حالة وفاة في الملعب لأحد المشجعين رحمه الله.

ولفت إلى أن هناك أسبابا كثيرة خلف حدوث الموت المفاجئ للشباب وصغار السن في المنازل والتي تشكل صدمة ومفاجأة لأسرهم، موضحاً أن النساء أكثر عرضة لأن طبيعة بُنية المرأة أقل تحملا من الرجل في حالات الشدة والأزمات والانفعالات الشديدة.

وبين أن شدة إفراز هرمون الأدرينالين والكورتيزول تؤدي إلى قصور في الشرايين التاجية التي تغذي القلب وتتسبب في حدوث جلطات شديدة -لا سمح الله- وقد تؤدي الى الوفاة.

واختتم الاستشاري "باوهاب" نصيحته للشباب والفتيات خصوصاً، بأخذ الحذر وتجنب الانفعالات الشديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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