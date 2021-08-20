كاريلي: هدفنا الفوز باللقب العربي.. مدرب الرجاء: الاتحاد يضم عناصر بإمكانها خلق الخطورة

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في المؤتمر الصحفي للمدربين الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية

أكد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد أن فريقه استعد بشكل جيد لمباراة يوم غد أمام الرجاء، وله ثقة كبيرة أن ناديه قادر على تحقيق اللقب العربي، وهذا لن يتأتى إلا بالأداء الجيد واستثمار جميع الفرص المتاحة.

وجاء حديث المدير الفني للاتحاد، في المؤتمر الصحفي للمدربين الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية، التي تجمع بين فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي ، والذي عقد اليوم الجمعة في العاصمة المغربية الرباط.

وأوضح مدرب فريق الاتحاد أن جميع فعاليات النادي السعودي لها هدف واحد، يتمثل في العودة إلى المملكة العربية السعودية محملة باللقب.

وقلل فابيو كاريبي من شأن غياب المدافع المصري أحمد حجازي بسبب الإيقاف، مشيرا إلى أن اللاعب الذي سيعوضه يتوفر بدوره على مستوى جيد وقادر على الظهور بشكل جيد وله ثقة كبيرة في مستواه التقني والبدني.

وأكد مدرب الاتحاد أنه يتابع فريق الرجاء منذ كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب عام 2013، حيث يتوفر على عناصر في المستوى وتلعب كرة هجومية.

وفي السياق ذاته، قال كريم الأحمدي لاعب الاتحاد إن فريقه استعد بشكل جيد للقاء يوم غد أمام الرجاء، وله طموح كبير للفوز باللقب العربي.

وأبرز كريم الأحمدي في حديثه قيمة اللقاء، خصوصا أنه سيلعب بين فريقين لهما اسمهما على المستوى العربي، مؤكدا أن المقابلة ستلعب على جزئيات صغيرة.

من جانبه، أكد لسعد الشابي مدرب الرجاء، خلال هذه الندوة الصحافية أن فريقه مستعد للقاء حتى يتسنى له الفوز باللقب العربي وإهداءه للجماهير المغربية، خصوصا أن المباراة ستلعب بالمغرب.



وأوضح مدرب فريق الرجاء أنه طلب من لاعبيه التركيز طيلة دقائق المباراة، على اعتبار أن فريق الاتحاد يضم عناصر بإمكانها خلق الخطورة في أي لحظة، وقد تبين له ذلك خلال مشاهدته للمباراتين الأخيرتين اللتين خاضهما الفريق بالدوري بالسعودي للمحترفين.

وأشار لسعد الشابي إلى أن فريقه استعد للقاء يوم غد بشكل جيد في مركب محمد السادس لكرة القدم، الذي وصفه بالجوهرة لما يحتويه من ملاعب جيدة.

من جانبه، قال أمير الحداوي لاعب فريق الرجاء الرياضي، إن جميع اللاعبين لهم طموح واحد وهو الفوز باللقب الذي يحمل اسم الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن فريقه لا يخشى الضغط، لأنه تعود على لعب مثل هذه المباريات الكبيرة سواء على المستوى القاري أو العربي.

جدير بالذكر، أن مباراة الاتحاد أمام فريق الرجاء ستجرى على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، بداية من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي "11 ليلا بتوقيت مكة المكرمة".