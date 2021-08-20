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الشباب يدعم صفوفه بالبرازيلي كارلوس جونيور لثلاث سنوات

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الشباب يدعم صفوفه بالبرازيلي كارلوس جونيور لثلاث سنوات

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًّا مع البرازيلي كارلوس جونيور لمدة 3 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليدعم الفريق بالموسم الكروي الجديد 2021-2022م، قادمًا من صفوف سانتا كلارا البرتغالي.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع المحترف البرازيلي كارلوس جونيور بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فريق سانتا كلارا البرتغالي".

وأضاف البيان: "بدورها تمنّت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة مع شيخ الأندية.

ويجيد صاحب الـ"26 عامًا" اللعب بخطّ المقدمة في الجناحين الأيمن والأيسر، وأيضًا كمهاجم، وخاض عدة تجارب في البرازيل مع أتليتيكو مينيرو وإنترناسيونال وبارانا، قبل أن ينتقل إلى البرتغال في 2019 ليلعب مع ريو أفي، ثم لوليتانو دي سي وسانتا كلارا.

وفي تجربته مع سانتا كلارا سجل 32 هدفًا خلال 83 مباراة، كما ساهم في تسجيل 11 هدفًا لفريقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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