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الولايات المتحدة تجري مراجعة علاقة لقاح مودرنا بمرض نادر في القلب

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الولايات المتحدة تجري مراجعة علاقة لقاح مودرنا بمرض نادر في القلب الولايات المتحدة تجري مراجعة علاقة لقاح مودرنا بمرض نادر في القلب

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نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يراجعون تقارير تشير إلى أن العلاقة قد تكون أقوى مما كان يُعتقد في السابق بين لقاح شركة مودرنا للوقاية من كوفيد-19 وخطر الإصابة بمرض نادر في القلب لدى البالغين الأصغر سنا.

وذكرت الصحيفة أن المراجعة تركزت على بيانات كندية تشير إلى أن مخاطر لقاح مودرنا أكبر من فايزر- بيونتك، خاصة عند الرجال دون الثلاثين من العمر.

ونقل تقرير واشنطن بوست الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس عن مصدر قوله إنه لا يزال من السابق لأوانه وصول الجهات التنظيمية إلى نتيجة، وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل تقديم أي توصية.

من جانبها قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية «لن نعلق على اجتماعات أو مناقشات داخلية، لكن يمكننا القول إن إدارة الأغذية والعقاقير ملتزمة تماما بمراجعة البيانات عندما تكون متاحة لها». ولم ترد مودرنا على طلبات رويترز للتعليق.

تأتي المراجعة المحتملة بعد يومين فقط من إعلان مسؤولي الصحة الأمريكيين عن توفير جرعات ثالثة معززة للأمريكيين اعتبارا من 20 سبتمبر أيلول، انطلاقا من مخاوف من أن تكون الحماية التي توفرها اللقاحات الأولية أقل من المطلوب في مواجهة تزايد الإصابات بالسلالة المتحورة المعروفة باسم (دلتا).

المصرى اليوم

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