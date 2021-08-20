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أقراص جنسية مجهولة تقتل شخصا في بني سويف

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أقراص جنسية مجهولة تقتل شخصا في بني سويف أقراص جنسية مجهولة تقتل شخصا في بني سويف

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لقي رجل يبلغ من العمر 51 عامًا بمحافظة بني سويف مصرعه، إثر تناوله أقراص جنسية يشتبه أن تكون فياجرا مجهولة المصدر، نُقل على إثرها جثة هامدة لمستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بوصول «ي.ح.ع» 51 سنة، مقيم حي مقبل بمدينة بني سويف، جثة هامدة لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن غرفة عمليات فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، تلقت بلاغًا بإصابة مواطن بمنزله بحالة إعياء شديد، وأنتقلت السيارة بطاقم الإسعاف، لموقع البلاغ ونقلته إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وبتوقيع الكشف الطبي تبين أنه فارق الحياة. وتبين لأطباء مستشفى بني سويف الجامعي، من الفحوصات الطبية والكشف الظاهري، أن المتوفى تناول أقرصًا مجهولة يحتمل أنها «جنسية» أصيب على أثرها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ما تسبب في وفاته قبل وصوله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

المصرى اليوم

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