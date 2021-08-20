كازاخستان : لم نعترف بحركة طالبان ولم نجر اتصالات سياسية معها

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قال نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، أكان رحمتولين، إن سلطات بلاده لم تعترف بحركة طالبان بعد أن نشرت سيطرتها على معظم الأراضي الأفغانية.

وأضاف: نواصل في كازاخستان متابعة تطور الأحداث في هذا البلد باهتمام، مشددا على أن كازاخستان تؤيد بيان مجلس الأمن الدولي حول ضرورة تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية، واحترام حقوق الأقليات العرقية وحقوق المرأة، ومنع تواجد المجموعات التي تمثل خطرًا للدول الأخرى، ومراعاة القانون الدولي.

وأوضح أن الخبرة الطويلة أكدت بوضوح أنه لا يوجد هناك أي بديل للعملية السلمية التي يجريها الأفغان بأنفسهم ويتعين على مواطني هذا البلد أن يحددوا بأنفسهم أفضل نموذج للدولة والبنية الاجتماعية، اعتمادًا على خبرتهم التاريخية والواقعية السياسية والاجتماعية.

وأكد أن كازاخستان لم تحاول إقامة أي اتصالات سياسية مع حركة طالبان.