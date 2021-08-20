طالبان : الصين وتركيا شريكان رئيسيان لبلادنا .. ولدينا موارد طبيعية لا نستطيع استخراجها

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قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، سهيل شاهين، إن الحركة تنظر إلى الصين وتركيا كشريك رئيسي لبلاده، خاصة في مجال إعمار البلاد.

وأضاف المتحدث في تصريحات لقناة تلفزيون «CGTN» الصينية أن طالبان تنظر إلى الصين وتركيا على أنهما الشريكان الرئيسيان في إعادة الإعمار، مضيفا أن إمارة أفغانستان تحتاج إلى الصداقة والدعم والتعاون مع تركيا أكثر من أي دولة أخرى.

و أضاف: تتمتع أفغانستان بموارد طبيعية غنية لكن ليس لدينا إمكانية لاستخراجها، خاصة بعدما تم تدمير البنية التحتية بالكامل بسبب الاحتلال وسرقة الحكام.

وتابع: نريد التعاون مع تركيا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والبناء والطاقة، وكذلك في معالجة المعادن.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على العاصمة كابول بعد هروب الرئيس أشرف غني.