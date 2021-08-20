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ميركل : طلبنا من الرئيس الروسي إطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني

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ميركل : طلبنا من الرئيس الروسي إطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني ميركل : طلبنا من الرئيس الروسي إطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني

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طالبت كل من فرنسا وألمانيا موسكو بضرورة إطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها طلبت من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين الإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني. واستقبل اليوم الرئيس الروسي المستشارة الألمانية في العاصمة الروسية موسكو.

وفي السياق نفسه أعلن قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية لإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وجاء في بيان القصر: «دعا رئيس الجمهورية مرة أخرى لإطلاق سراح أليكسي نافالني بعد مرور عام على محاولة القتل... وفقاً لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». كما أعرب ماكرون عن تمنياته بأن تجري الانتخابات البرلمانية الروسية المرتقبة في أيلول/سبتمبر وفقاً لمعايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدول الغربية تهدف إلى تقويض الاستقرار السياسي الداخلي في ، قبل الانتخابات، بتوجيه اتهامات لا أساس لها، بشأن المواطن أليكسي نافالني ومواضيع أخرى. جهاز الأمن الفدرالي الروسي وهياكلنا الخاصة الأخرى، تعمل وتراقب مثل هذه التهديدات المتطرفة«.

وأوضح لافروف أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، وافقت، في 15 يوليو الجاري، على تقرير (وثيقة)، حول مستقبل العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، يدعو دول التكتل، إلى الاستعداد لعدم الاعتراف بنتائج انتخابات البرلمان الروسي، «في حال انتهاك المبادئ الديمقراطية».

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه على روسيا تجنب العبارات الفارغة والشعبوية، خلال الحملة الانتخابية؛ مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية الفدرالية ستجرى في الخريف القادم، وستجرى حملات انتخابية مهمة في المناطق.

وطالب بوتين بالتنافس بنزاهة وشفافية، واحترام جميع الخصوم، والتقيد الصارم بقواعد القانون والأخلاق السياسية. وسيتم إجراء الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة، بما فيها البرلمانية، في 19 سبتمبر 2021، في يوم التصويت الموحد.

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