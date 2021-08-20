بوتين يعلن موقفه من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان

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أعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين عن موقفه من سيطرة حركة طالبان أفغانستان، مطلباً بعدم فرض «قيم خارجية» على كابول.

وقال بوتين اليوم: «نعرف أفغانستان جيدًا وكان من غير المجدي فرض شيء عليها من الخارج»، وعلل ذلك قائلا: «طالبان تسيطر على كل أفغانستان تقريبا وعلينا الانطلاق من هذه الحقائق».

وتابع بوتين: طالبان بدأت بالحفاظ على النظام العام في أفغانستان وتعهدوا بضمان الأمن ويجب متابعة تنفيذهم تعهداتهم، مشيراً إلى أنه يجب التوقف عن السياسة «غير المسؤولة» بمحاولة فرض «قيم خارجية» على أفغانستان

وشدد بوتين على أنه يجب عدم السماح لـ«الإرهابيين» بمغادرة أفغانستان، ولفت بوتين إلى أنه «لا يمكن وصف مهمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان بأنها ناجحة»، على حد قوله.

وخلال الأسبوع الماضي سيطرت حركة طالبان على كامل الأراضي الأفغانية بما فيها العاصمة كابول.