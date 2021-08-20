الملك سلمان يأمر بدعم تونس وقيس سعيد يشكره

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أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، مشددا على أن الرياض تتابع باهتمام بالغ تلك التطورات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، شدد الملك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على وقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، حتى تتجاوزها.

وقال الملك إنه وجه الجهات المختصة في السعودية بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس، يضاف للمساعدات السابقة، للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي عن شكره إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وجدد سعيّد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

وكان رياض دغفوس، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس، قال إن بلاده هي الأولى عالميا في نسبة انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا. وحسب تصريحات لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، أكد دغفوس أن نسبة الإصابة بالسلالة الهندية المعروفة باسم «دلتا» بلغت قرابة 90% من الإصابات. ولفت إلى أن هذه النسبة تضع تونس في المرتبة الأولى عالميا في مستوى انتشار هذه السلالة.