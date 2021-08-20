«منير» يعلن تخريد 4701 سيارة قديمة مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا

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قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكترونى للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو ٣١ ألف طلب، وقد تم حتى منتصف أغسطس الجارى، تخريد ٤٧٠١ سيارة قديمة مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا، منها ٤٥٠٨ سيارة ملاكى و١٠٢ تاكسى و٩١ سيارة ميكروباص.

أضاف منير في بيان للوزارة اليوم- الجمعة- أننا نسعى إلى تشجيع المزيد من الشركات المصنعة للسيارات محليًا على المشاركة في المبادرة لتوسيع مساحة الاختيار أمام الراغبين في إحلال سياراتهم القديمة، وتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين، وتقليل الفجوة بين طلبات الإحلال، والسيارات التي يتم تسليمها، وإزالة أي معوقات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اكد أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تحظى بإقبال المواطنين على الاستفادة مما تتيحه من مزايا تحفيزية تتمثل في الحافز الأخضر، وتقديم سيارات متطورة، وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.

واعلن معيط تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجارى وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل ٣٠٠ سيارة ميكروباص شهريًا، إضافة إلى ٤ آلاف و١٢٧ سيارة ملاكى وتاكسى أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضى وحتى الآن.

وحسب البيان تحملت الخزانة العامة للدولة نحو ٩٢،٨ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.