«وقاية النباتات» ينظم ندوة للنحالين بعنوان «كيف تحقق أعلى إستفادة ؟»

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معهد وقاية النباتات بتنمية الثروة الحيوانية وتوفير كامل الدعم الفني لهذا القطاع الهام للنهوض بالإنتاج في القطاع الزراعي.

يأتي ذلك بينما نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة تحت عنوان «كيف تحقق أعلى إستفادة من منحلك»، والتي أقيمت بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن تربية نحل العسل والإكثار من طوائفه فرع من أهم فروع الاستغلال الزراعى المستدام ويمكن اعتبارها صناعة زراعية لا تحتاج إلى رأس مال كبير. لذا اهتمت وزارة الزراعة بهذا القطاع وقامت بإستصدار القرار الوزارى رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتنظيم ترخيص تشغيل المناحل وعمل قاعدة بيانات بتربية النحل في مصر والتى من خلالها يمكن وضع إستراتيجية للنهوض وتطوير تربية نحل العسل وكذا صدر القرار الوزارى رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠١٩ والخاص بتنظيم دخول واستيراد ملكات نحل العسل المنسبة وراثيا لتحسين صفات الملكات.

وأضاف «عبدالمجيد» أن المعهد يعقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال لتوفير الدعم الفنى لكبار وصغار النحالين، موضحًا أن الندوة تناولت عدة مواضيع منها كيفية الاستفادة من المنتجات العديدة لنحل العسل والمتمثلة في الغذاء الملكى والشمع والبروبوليس وحبوب اللقاح وسم النحل وغيرها من الطرود والملكات لتحقيق أعلى عائد للنحال وكذلك المعاملات التي يجب على النحال اتباعها.

وأوضح مدير معهد بحوث وقاية النباتات أن الندوة تناولت بعض المعاملات التي يجب تجنبها والتي ينتج من اتباعها حدوث إجهاد للنحل وبذلك يتفادى النحال مثل هذه الأمور التي تضر بمنحله.

وشارك بالندوة أساتذة النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات بفرع المنصورة، وعدد كبير من النحالين بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والشرقية بالإضافة لعدد من الباحثين .