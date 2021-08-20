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محافظ شمال سيناء يشيد بدور رجال الأعمال في تطوير وصيانة المساجد

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محافظ شمال سيناء يشيد بدور رجال الأعمال في تطوير وصيانة المساجد محافظ شمال سيناء يشيد بدور رجال الأعمال في تطوير وصيانة المساجد

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أشاد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بدور رجال الأعمال في تطوير وصيانة المساجد بالمساهمة مع الدولة .

وأكد المحافظ أثناء جولته التفقدية لعدد من المساجد بعد صلاة الجمعة ،يرافقه الدكتور ابراهيم جمعة ابراهيم مدير عام الأوقاف بالمحافظة، على تطوير وصيانة مسجد الرفاعى بوسط مدينة العريش بتبرعات من رجال الأعمال وقيام وزارة الأوقاف بفرشه .

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمسجد الاسراء، والتى يقوم بها أحد رجال الأعمال تمهيدا لافتتاحه .

وتفقد المحافظ الانشاءات الجارية بمسجد مجمع القرمانى، مشيرا إلى تجهيزه لافتتاح عدد 4 عيادات ( أسنان وعظام وباطنة ورمد ) بالاضافة إلى وحدة أشعة ومعمل تحاليل كمرحلة أولى بتكلفة 750 ألف جنيها بتبرعات ومساهمات من رجال الأعمال، إلى جانب نقل عيادات مستوصف الخلفاء الراشدين إلى المسجد للعمل لصالح جمعية الخلفاء الراشدين.

وتابع أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية باقامة باقى العيادات في مختلف التخصصات إلى جانب مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم لصالح جمعية مسجد القرمانى بتبرعات من رجال الأعمال أيضا .

المصرى اليوم

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