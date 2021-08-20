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تعرف على شروط الأعمال المشاركة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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تعرف على شروط الأعمال المشاركة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تعرف على شروط الأعمال المشاركة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة السادسة للمهرجان، والتي ستُعقد خلال شهر فبراير ٢٠٢٢.

وأوضحت إدارة المهرجان إنها ستبدأ تلقي الأفلام عبر موقعها الإلكتروني www.aiwff.org بداية من ٢٢ أغسطس وحتى نهاية نوفمبر المقبل.

وأكدت الإدارة أنه لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل عرضا جماهيريا من أي نوع، ويهتم المهرجان حصريًا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة امرأة أيًا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التي تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.

ويضم المهرجان مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عقدت في موعد استثنائي خلال شهر يونيو الماضي، بسبب انتشار المستجد، فيما سيعود المهرجان في دورته المقبلة إلى موعده الأصلي خلال شهر فبراير المقبل.

وكانت الدورة الخامسة قد شهدت تكريم النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري، كما تم إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي، وكاتبة السيناريو كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز، وشهدت الدورة الماضية للمهرجان عرض 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الطويلة و14 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة.

كما شهدت الدورة الماضية للمهرجان استحداث مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها على مدار العام لتدريب أبناء وبنات محافظة أسوان بشكل خاص وجنوب مصر بشكل عام على فنون السينما المختلفة، وشارك في المسابقة الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم، وضمت لجنة تحكيم المسابقة في عضويتها الفنانة سلوي محمد على والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود .

المصرى اليوم

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