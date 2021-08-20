أول تحرك قضائي في أزمة المستبعدين من تعيينات مجلس الدولة

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تلقت محكمة القضاء الإداري أمس أول دعوي قضائية من أحد المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد من دفعة ٢٠١٦/٢٠١٧ والتي صدر بها قرارا قبل أيام. وهي الدفعة التي أثارت ازمة كبيرة في مجلس الدولة كشفت عنها «المصري اليوم» عقب استبعاد المجلس عدد من أبناء شيوخ قضاته من الأسماء التي ارسلتها لرئاسة الجمهورية.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 237 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تسليم الطاعن العمل بذات الأقدمية التي تم تعيين زملائه عليها بموجب القرار محل الطعن.

قالت الدعوي التي اقامها عمرو عبدالسلام المحامي وكيلا عن الطاعن، أن موكله حـاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا وترتيبه العام على الدفعة بمجموع تراكمى 624( مــن 780 درجه ) بنسبة مئوية قدرها ( 80 % ) وفور إعـلان مجلس الدولة عـن التقدم لتعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 بوظيفة مندوب مساعد تقدم الطاعـن بالمستندات المطلوبه ومثل أمام لجنة المقابلة الشخصية واجتاز الاختبارات بنجاح.

واضافت الدعوي أن الطاعن غير تفوقه العلمي يتمتع هو وأسرته بسمعة طيبة لايشوبها ثمة شائبة ولا يوجد ما يقلل من كفائته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها تسعد بمثل هذه الكفاءات وبالتالي فإن إستبعاده من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة يجعله غير قائم على سند من الواقع أو القانون ويتعين إلغائه.