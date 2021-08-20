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حريق محدود في حديقة تتوسط 3 مستشفيات بالمنصورة

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تمكنت قوات الحماية المدنية في الدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق محدود نشب بحديقة تابعه لمديرية الصحة بالدقهلية ملاصقة لثلاث مستشفيات هي مركز الاسنان ومستشفى الرمد ومستشفى جامعة المنصورة.

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان الكثيف وبعض ألسنة النيران في حديقة تابعه لمديرية الصحة بالدقهلية بناصية شارع جيهان بمدينة المنصورة بجوار مركز الاسنان ومستشفى الرمد ومستشفى جامعة المنصورة .

وانتقل ضباط المباحث بقيادة العميد عمرو العدل مأمور قسم أول المنصورة وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتمكنت القوات من السيطرة على النيران داخل الحديقة قبل امتدادها للمستشفيات المجاورة.

وبالفحص تبين أن النيران اشتعلت في مخلفات القمامه وبواقى الأشجار الملقاه داخل سور الحديقه وامتدت إلى بعض الأشجار والحشائش والمخلفات الجافة وبعض كاوتش سيارات قديم مما تسبب في تصاعد دخان كثيف.

وأكدت مصادر أمنية أن الحريق لم يؤثر على المرضى في المستشفيات المجاوره وجارى حصر التلفيات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامه للتحقيق.

يذكر أن الحديقه شهدت العديد من الحرائق المتكرره وقامت ادارة المستشفيات المجاوره بمخاطبة حى غرب المنصورة والمحافظه بإزالة المخلفات الموجوده بها كما اشتكوا من وجود حشرات وثعابين بها.

حريق بحديقة تتوسط 3 مستشفيات بالمنصورة
حريق بحديقة تتوسط 3 مستشفيات بالمنصورة
حريق بحديقة تتوسط 3 مستشفيات بالمنصورة
حريق بحديقة تتوسط 3 مستشفيات بالمنصورة
حريق بحديقة تتوسط 3 مستشفيات بالمنصورة
حريق بحديقة تتوسط 3 مستشفيات بالمنصورة

المصرى اليوم

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