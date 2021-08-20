"الإرياني": الحوثيون نهبوا عائدات ميناء الحديدة على مدى سنوات

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أكد أن الميليشيا استغلّت الأزمة الإنسانية لابتزاز المجتمع الدولي

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن حديث ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عن تسهيلات لتشجيع الاستيراد عبر ميناء ‎الحديدة، يمثّل اعترافًا بكذبهم خلال ستة أعوام بوجود حصار اقتصادي وعراقيل لتدفق السلع عبر الميناء.

وقال الوزير اليمني:‏ الميليشيا انتهجت منذ انقلابها على الدولة، ولا تزال، سياسة تجويع وإفقار ممنهج بحق ملايين المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف: لقد اتخذت الميليشيا من تفاقم الأزمة الإنسانية وتردّي الأوضاع المعيشية مادة للتضليل والمساومة وابتزاز المجتمع الدولي.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أردف "الإرياني": الميليشيا احتكرت تحت مزاعم وأكذوبة الحصار، تجارة المشتقات النفطية التي استمر تدفقها بشكل طبيعي من ميناء الحديدة.

وأشار إلى أنها باعته في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، واستثمرت معاناة اليمنيين لجني وتكديس المليارات من الريالات التي خصصت لجيوب قيادتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي".



وكشف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استمرت طيلة سبعة أعوام في نهب عائدات ميناء الحديدة من الجمارك.

وقال وزير الإعلام اليمني: لقد عطلت الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، والذي نص على توريد تلك العائدات لحساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، وتخصيصه لدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في كافة المحافظات.

وطالب "الإرياني" ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثي لوقف تلاعبها بالملف الإنساني، وإنهاء سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وإعادة الأموال المنهوبة من الحساب المخصص لدفع مرتبات الموظفين.