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جامعة الإمام عبدالرحمن فيصل تطرح ٧٢ وظيفة إدارية وصحية وهندسية

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جامعة الإمام عبدالرحمن فيصل تطرح ٧٢ وظيفة إدارية وصحية وهندسية جامعة الإمام عبدالرحمن فيصل تطرح ٧٢ وظيفة إدارية وصحية وهندسية
للسعوديين.. الشروط تتضمن الحصول على الحد الأدنى للمؤهلات

جامعة الإمام عبدالرحمن فيصل تطرح ٧٢ وظيفة إدارية وصحية وهندسية

طرحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ٧٢ وظيفة إدارية وصحية وهندسية للسعوديين والسعوديات على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف: الجامعة ممثلة ببرنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية تعلن عن طرح ٧٢ وظيفة في مختلف التخصصات الإدارية والصحية والهندسية على برنامج التشغيل الذاتي.

وحدّدت الجامعة تاريخ التقديم على هذه الوظائف ولمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 14 محرم 1443هـ، الموافق 22 أغسطس 2021م، ويستمر التقديم حتى يوم السبت 27 محرم 1443هـ الموافق 4 سبتمبر 2021م في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، عبر موقع الجامعة الإلكتروني: www.iau.edu.sa/ar.

وأضاف: هذه الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات فقط، ومن شروط التقديم على هذه الوظائف أن يكون قد حصل المتقدم على الحد الأدنى للمؤهلات، وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة من مستشفى مرجعي، والحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية، واجتياز الاختبار التحريري لجميع الوظائف والمقابلة الشخصية والفحص الطبي، وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة من قبل الهيئة للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

وأردف "اليوسف": ستكون الوظائف لكل من الأخصائيين "التمريض"، والأخصائيين "غير الأطباء"، والفنيين الصحيين، والمهندسين، والإدارة الصحية.

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.iau.edu.sa/ar/news/health-engineering-and-technical-job-vacancies-available-in-iau.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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