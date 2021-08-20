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إزالة الإشغالات بمحطة كلية الزراعة و تحرير 25 محضر للباعة الجائلين (صور)

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قال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه انه تم شن حملة اشغالات قادها نائبي رئيس الحي الدكتور محدي البكري والمهندس ايهاب مهدي وإدارة الإشغالات بشارع محطة مترو كلية الزراعة وشارع أحمد عرابي واسفرت الحملة عن تحرير 25محضر أشغال ورفع الباعة الجائلين والتحفظ على عربة كارو تقوم بالقاء مخلفات رتش بشارع أحمد عرابي.

كما تمكنت الحملة من ضبط احد الاشخاص اثناء قيامه بالشروع في أعمال هدم وتعديل بالدور الأرضي دون الحصول على ترخيص من الإدارة الهندسية وتم إبلاغ قسم أول شبرا الخيمه وتم القبض على المخالف لعرضه على النيابة العسكرية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

حملة اشغالات بكلية الزراعة بشبرا الخيمة
حملة اشغالات بكلية الزراعة بشبرا الخيمة
حملة اشغالات بكلية الزراعة بشبرا الخيمة
حملة اشغالات بكلية الزراعة بشبرا الخيمة

المصرى اليوم

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