7 شروط للتعيين في الوظائف المدنية .. تعرف عليها

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جاء قانون الخدمة المدنية، الذي وافق عليه مجلس النواب شروط التعيين في الوظائف المدنية، حيث نصت المادة 14 من القانون على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول العربية، التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم، أو قرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

4- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة، وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة وألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

5- أن يتم وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

6- لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

7- يجوز التعاقد بالوظائف في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط، وهي ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن يكون التعاقد بموافقة.