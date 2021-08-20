جامعة الأزهر تعلن آخر موعد للتسجيل لإجراء اختبار القدرات (الرابط)

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أعلنت جامعة الأزهر أن اختبارات القدرات تجرى قبل فتح باب التنسيق سواء للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول أو الثانى للعام الدراسي 2021 م.

وأوضحت جامعة الأزهر أنه بغلق باب التنسيق لن تجرى اختبارات قدرات مرة أخرى قبل أو بعد الدور الثانى، لافتا انه على الراغبين في الالتحاق بكليات أو تخصصات تتطلب كلياتها اختبارات قدرات سرعة التسجيل قبل الخميس القادم وإن اجتياز القدرات ضرورة لظهور هذه الكليات في التنسيق استعدادا لفتح باب التنسيق للقبول بكليات جامعة الأزهر.

وناشدت جامعة الأزهر الطلاب بسرعة التسجيل من هنا