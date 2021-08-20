تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. المصروفات الدراسية لجامعة أكتوبر و النيل وزويل

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تنسيق الجامعات الخاصة 2021، يتطلع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021 ، المعتمدة من وزارة التعليم العالي للالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد 2022.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021

يأتي ذلك بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وينتظر أولياء الامور الإعلان عن المصاريف الدراسية للجامعات الخاصة والجامعات الاهلية.

جامعة 6 أكتوبر - صورة أرشيفية

وترصد «المصري اليوم«المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والأهلية، والكليات التي تشملها تلك الجامعات والتي جاءت كالتالي:



جامعة 6 أكتوبر



تضم 15 كلية توفر معظم التخصصات الدراسية:



- كلية الطب والجراحة. جامعة 6 أكتوبر

- كلية طب الأسنان. جامعة 6 أكتوبر

- كلية العلاج الطبيعي. جامعة 6 أكتوبر

- كلية الصيدلة. جامعة 6 أكتوبر

- كلية الهندسة. جامعة 6 أكتوبر

- كلية التمريض. جامعة 6 أكتوبر

- كلية التربية. جامعة 6 أكتوبر

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. جامعة 6 أكتوبر

- كلية الفنون التطبيقية. جامعة 6 أكتوبر

- كلية الاقتصاد. جامعة 6 أكتوبر

- كلية الإعلام وفنون الإتصال. جامعة 6 أكتوبر

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب. جامعة 6 أكتوبر

- كلية السياحة والفنادق. جامعة 6 أكتوبر

- كلية اللغات والترجمة. جامعة 6 أكتوبر

- الدراسات العليا. جامعة 6 أكتوبر

المصروفات الدراسية لجامعة 6 أكتوبر 2021

أعلنت إدارة جامعة 6 أكتوبر الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 للطلاب المصريين الجدد، على أن يتم دفع المصروفات مقسمة على قسطين، والتي جاءت كالتالي:

- كلية الطب والجراحة: 125 ألف جنيه، تسدد على قسطين، القسط الأول 75 ألف جنيه والقسط الثاني 50 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 100 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 60 ألف جنيه والقسط الثاني 40 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: مصروفات برنامج الفارما 85 ألف جنيه، تسدد على قسطين، القسط الأول 51 ألف جنيه والقسط الثاني 34 ألف جنيه، أما مصروفات الفارما d والصيدلة الإكلينيكية، 95 ألف جنيه، تسدد على قسطين، القسط الأول 57 ألف جنيه والقسط الثاني 38 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 42 ألف جنيه والقسط الثاني 28 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 40 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 24 ألف جنيه والقسط الثاني 16 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 25 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 15 ألف جنيه والقسط الثاني 10 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 60 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 36 ألف جنيه والقسط الثاني 24 ألف جنيه.

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 35 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 21 ألف جنيه والقسط الثاني 14 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 24 ألف جنيه والقسط الثاني 16 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: قسم العربي 30 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 18 ألف جنيه والقسط الثاني 12 ألف جنيه، أما قسم الإنجليزي: 40 ألف جنيه تسدد على قسطين،

القسط الأول 24 ألف جنيه والقسط الثاني 16 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة قسم الإنجليزي: 30 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 18 ألف جنيه والقسط الثاني 12 ألف جنيه، باقي الأقسام: 25 ألف جنيه تسدد على

قسطين، القسط الأول 15 ألف جنيه والقسط الثاني 10 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 21 ألف جنيه والقسط الثاني 14 ألف جنيه.

- كلية التربية: قسم رياض أطفال، خاصة، وعلم نفس: 20 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 12 ألف جنيه والقسط الثاني 8 ألف جنيه، أما أقسام عربي، إنجليزي، حاسب آلي، ألماني: 25 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 15 ألف جنيه والقسط الثاني 10 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 12 ألف جنيه والقسط الثاني 8 ألف جنيه.

وتنشر «المصري اليوم» مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، من ضمنها جامعة النيل الدولية، حيث تأسست جامعة النيل عام 2006 كجامعة خاصة غير ربحية تضم ستة تخصصات دراسية.

جامعة النيل الأهلية توقع بروتوكولا للتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات - صورة أرشيفية

جامعة النيل الدولية

التخصصات الدراسية التي تضمها جامعة النيل هي إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب والهندسة والعلوم التطبيقية وإدارة التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.

1- مصاريف كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

- الطلاب الحاصلين على مجموع في الثانوية العامة أكثر من 95%- يحصلون على منحة دراسية 20%- لتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 66،190 جنيه.

- الطلاب الحاصلين على مجموع من 90% حتى 95%- يحصلون على منحة دراسية 10%- لتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 74،464 جنيه.

- الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 90%- تبلغ قيمة المصروفات الدراسية 82،738.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي GPA- 4.0- يحصلون على منحة دراسية كاملة.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي 3.8 إلى أقل من 4.0- تبلغ قيمة المصروفات 49،643 – بعد خصم 40%.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي من 3.5 إلى أقل من 3.8- تبلغ قيمة المصروفات 66،190 – بعد خصم 20%.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي أقل من 3.5- تبلغ قيمة المصروفات 82،738.

- الطلاب غير المصريين- قيمة المصروفات الدراسية 10،450 دولار.

2- مصاريف كلية إدارة الأعمال

- الطلاب الحاصلين على مجموع في الثانوية العامة أكثر من 90%- يحصلون على منحة دراسية 20%- لتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 49،808 جنيه.

- الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% حتى 90%- يحصلون على منحة دراسية 10%- لتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 56،034 جنيه.

- الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 80%- تبلغ قيمة المصروفات الدراسية 62،260.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي GPA- 4.0- يحصلون على منحة دراسية كاملة

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي 3.8 إلى أقل من 4.0- تبلغ قيمة المصروفات 37،356 بخصم 40%.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي من 3.5 إلى أقل من 3.8- تبلغ قيمة المصروفات 49،808- بخصم 20%.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي أقل من 3.5 تبلغ قيمة المصروفات 62،260.

- الطلاب غير المصريين المصروفات 7،810 دولار.

جامعة النيل الأهلية توقع بروتوكولا للتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات - صورة أرشيفية

3- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب

- الطلاب الحاصلين على مجموع في الثانوية العامة أكثر من 90%- يحصلون على منحة دراسية 20%- لتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 54،384 جنيه.

- الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% حتى 90%- يحصلون على منحة دراسية 10%- لتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 61،182 جنيه.

- الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 80%- تبلغ قيمة المصروفات الدراسية 67،980 جنيه.

الفرق الباقية:-

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي GPA- 4.0- يحصلون على منحة دراسية كاملة.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي 3.8 إلى أقل من 4.0- تبلغ قيمة المصروفات 40،788- بخصم 40%.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي من 3.5 إلى أقل من 3.8- تبلغ قيمة المصروفات 54،384- بخصم 20%.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي أقل من 3.5- تبلغ قيمة المصروفات 67،980 جنيه.

- الطلاب غير المصريين- المصروفات 8،580 دولار.

4- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية

- الطلاب الحاصلين على مجموع في الثانوية العامة أكثر من 90%- يحصلون على منحة دراسية 20%- تبلغ قيمة المصروفات الدراسية 48،400 جنيه.

- الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% حتى 90%- يحصلون على منحة دراسية 10%- لتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 54،450 جنيه.

- الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 80%- تبلغ قيمة المصروفات الدراسية 60،500 جنيه.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي- GPA- 4.0- يحصلون على منحة دراسية كاملة.

- أصحاب المجموع التراكمي 3.8 إلى أقل من 4.0- تبلغ قيمة المصروفات 36،300- بخصم 40%.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي من 3.5 إلى أقل من 3.8- تبلغ قيمة المصروفات 48،400- بخصم 20%.

- الطلاب أصحاب المجموع التراكمي أقل من 3.5- تبلغ قيمة المصروفات 60،500 جنيه.

- الطلاب غير المصريين المصروفات 7،590 دولار.

وتتيح جامعة النيل التقديم لأربع كليات، كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، كلية التكنولوجيا الحيوية.

ولطلاب الشهادات العربية والأجنبية: يتم التسجيل من خلال موقع الجامعة والتقديم المباشر بمكتب التقديم بمقر الجامعة بنظام التنسيق الداخلي مع مراعاة أنه لا يعد القبول نهائياً إلا بعد إستكمال كافة المستندات المطلوبة وموافقة وزارة التعليم العالي.

اما لطلاب الثانوية العامة المصرية: التسجيل والتقديم من خلال موقع الجامعة.. أما التنسيق سيكون مركزياً من خلال الموقع الإلكترونى لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فور الإعلان عن فتح التسجيل بموقع الوزارة.

جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

تحتسب رسوم الدراسة في جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بناء على عدد الساعات المعتمدة المسجلة في كل فصل دراسي، توفر جامعة العلوم والتكنولوجيا بيئة تعليمية على مستوى عالمي.

وجاءت الرسوم الدراسية لكل ساعة معتمدة للعام الدراسي 2021-2022 بواقع ثلاثة آلاف جنيهًا مصريًا للطلاب المصريين لكل ساعة معتمدة، وثلاثمائة وخمسون دولارًا أمريكيًا للطلاب الغير مصريين لكل ساعة معتمدة.

تشمل الرسوم الدراسية الوصول إلى لوازم المختبرات الإلزامية للتجارب والمكتبة وقواعد البيانات العلمية والوصول إلى خدمات الإرشاد المهني.

بعد القبول النهائي للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، يجب على الطالب دفع رسوم 10،000 جنيه مصري غير قابلة للاسترداد.

ويمكن للطالب دفع الرسوم الدراسية على قسطين وقد تخضع الرسوم الدراسية لزيادة سنوية للطلاب المقبولين الجدد في السنوات الأكاديمية المقبلة.

هذا وقد قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الجامعات حاليا في مرحلة قبول الطلاب قبل استقبال الطلاب اعتبارا من يوم السبت 9 أكتوبر المقبل.

وأشار الغر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن الجامعات حاليا تسعى لعمل اتفاق مع وزارة الصحة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا داخل حرم الجامعة.

وفيما يتعلق بتحديد تنسيق الجامعات الخاصة، لفت إلى أن سيتم تحديد الحدود الدنيا للتنسيق خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل قبل نهاية الشهر الجاري.

وحول حقيقة مصروفات الجامعات الخاصة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه سيكون هناك تباين شديد في مصروفات الجامعات المعتدلة وأيضا بالنسبة للجامعات الباهظة.

وأكد أن معظم الجامعات لم ترفع المصروفات عن السنوات السابقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة إلكتروني 100%.

ونصح الطلاب القادرين بالالتحاق بالجامعات الخاصة بسبب ما تمتاز به من قدرات وتجهيزات «عظيمة جدا» من حيث إعداد المبنى والمعامل وأدوات الإيضاح، مضيفا: «الطالب الذي يقدر أن يحظى بمكان في الجامعات الأهلية يجب التقدم إليها».

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