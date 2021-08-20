كورونا..  ماليزيا تسجل 23 ألفا و564 إصابة جديدة و 1026 حالة بفلسطين

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت ماليزيا 23 ألفا و564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و233 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الماليزية بأن إجمالي الإصابات بلغ مليونا و 513 ألفا و 24 حالة، وتعافت 21 ألفا و448 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس حتى الآن 13 ألفا و713 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالة وفاة و1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و293 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 71 مريضاً، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.