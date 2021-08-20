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مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا .. فيديو
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة ونتوقع حدوث «11 سبتمبر» جديد
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
الفنانة هالة مرزوق تكشف السبب في عدم زواجها.. وتؤكد: ليست نهاية العالم
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
البدء في مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بأسوان
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
نصرالله: سفينة نفط ثالثة ستتوجه من إيران إلى لبنان
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:34 مساءً
"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:32 مساءً
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
عاجل ???? مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تعلن إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 20 أغسطس 2021 04:37 مساءً
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