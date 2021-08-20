أخبار عاجلة

مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا .. فيديو -
سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة ونتوقع حدوث «11 سبتمبر» جديد -
وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر -
رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر -
الفنانة هالة مرزوق تكشف السبب في عدم زواجها.. وتؤكد: ليست نهاية العالم -
البدء في مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بأسوان -
نصرالله: سفينة نفط ثالثة ستتوجه من إيران إلى لبنان -
"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية -
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية -
رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الإسماعيلية يستجيب لشكوى مواطن برفع 10 طن مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها

Print
محافظ الإسماعيلية يستجيب لشكوى مواطن برفع 10 طن مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها محافظ الإسماعيلية يستجيب لشكوى مواطن برفع 10 طن مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لشكوى أحد المواطنين بمنطقة أبوعطوة، لتراكم المخلفات ملقاه في غير الأماكن المخصصة لها، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، بالإضافة إلى الظلام الذي يسود المنطقة.

وعلى الفور كلف محافظ الاسماعيلية مركز ومدينة الاسماعيلية بشن حملة مكبرة مسائية لإزالة الشكوى ورفع كفاءة الإنارة وصيانتها، كما وجه المحافظ مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة بمتابعة إزالة الشكوى.

حيث تم شن حملة مكبرة مساء اليوم، ورفع 10 طن مخلفات من أبوعطوة ومركز شباب أبوعطوة وشارع جمعية تنميه المجتمع وموقف سيارات أبوعطوة، التابعة لمركز ومدينة الاسماعيلية، بالإضافة إلى صيانه مكبرة لأعمدة الإنارة.

أكد «بشارة» أن هناك متابعة مستمرة لشكاوى المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، بالإضافة إلى نشر سيارة المركز التكنولوجي لتجوب كافة أنحاء المحافظة للوصول إلى المواطنين وبحث شكواهم، مناشدا جموع المواطنين بضرورة القاء القمامة بالأماكن المخصصة لها، للتيسير على القطاعات الخدمية سرعة رفع المخلفات، لعدم تراكمها، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع «سيمبوريه» و«عفروتو»

رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع «سيمبوريه» و«عفروتو»

مجاهد: الزمالك من حقه الاستئناف ضد عقوبة إيقاف شيكابالا خلال 10 أيام

مجاهد: الزمالك من حقه الاستئناف ضد عقوبة إيقاف شيكابالا خلال 10 أيام

ترتيب الدورى الإنجليزى 2022 بعد مباريات اليوم 29 -8 -2021 .. ليفربول وتشيلسي يتراجعان

ترتيب الدورى الإنجليزى 2022 بعد مباريات اليوم 29 -8 -2021 .. ليفربول وتشيلسي يتراجعان

أحمد مجاهد في أول تعليق بعد معاقبة شيكابالا: لست صاحب القرار واللوائح تحكمنا.. فيديو

أحمد مجاهد في أول تعليق بعد معاقبة شيكابالا: لست صاحب القرار واللوائح تحكمنا.. فيديو