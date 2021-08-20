محافظ الإسماعيلية يستجيب لشكوى مواطن برفع 10 طن مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها

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استجاب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لشكوى أحد المواطنين بمنطقة أبوعطوة، لتراكم المخلفات ملقاه في غير الأماكن المخصصة لها، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، بالإضافة إلى الظلام الذي يسود المنطقة.

وعلى الفور كلف محافظ الاسماعيلية مركز ومدينة الاسماعيلية بشن حملة مكبرة مسائية لإزالة الشكوى ورفع كفاءة الإنارة وصيانتها، كما وجه المحافظ مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة بمتابعة إزالة الشكوى.

حيث تم شن حملة مكبرة مساء اليوم، ورفع 10 طن مخلفات من أبوعطوة ومركز شباب أبوعطوة وشارع جمعية تنميه المجتمع وموقف سيارات أبوعطوة، التابعة لمركز ومدينة الاسماعيلية، بالإضافة إلى صيانه مكبرة لأعمدة الإنارة.

أكد «بشارة» أن هناك متابعة مستمرة لشكاوى المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، بالإضافة إلى نشر سيارة المركز التكنولوجي لتجوب كافة أنحاء المحافظة للوصول إلى المواطنين وبحث شكواهم، مناشدا جموع المواطنين بضرورة القاء القمامة بالأماكن المخصصة لها، للتيسير على القطاعات الخدمية سرعة رفع المخلفات، لعدم تراكمها، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.