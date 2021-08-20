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وكيل وزارة الصحة يتفقد الإدارة الصحية بمدينة الحسنة

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وكيل وزارة الصحة يتفقد الإدارة الصحية بمدينة الحسنة وكيل وزارة الصحة يتفقد الإدارة الصحية بمدينة الحسنة

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تفقد الدكتور طارق شوكة وكيل وزاره الصحة بشمال سيناء، يرافقه أسامه عفش رئيس مجلس ومدينه الحسنة، بتفقد سير وانتظام العمل في الإدارة الصحية والوحدات الطبية في مدينة الحسنة بوسط سيناء.

وقال الدكتور أحمد طلعت مصطفي مدير الأداره الصحية بالحسنة، ن وكيل الوزارة تفقد أيضًا انتظام العمل في القافلة الطبية في وحدة الحسنة الصحية، التي نفذتها المديرية بالتعاون مع جمعيه الهلال الأحمر المصري، في مختلف التخصصات الطبية.

بدوره أكد طارق شوكة وكيل وزاره الصحة بشمال سيناء، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف الوحدات الصحية، بجانب انتظام سير العمل في تلك الوحدات.

المصرى اليوم

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