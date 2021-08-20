وزير العدل يزور النيابة الإدارية لتهنئة رئيسها بإكتمال عطائه القضائي

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استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة اكتمال العطاء القضائي للمستشار المنشاوي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المثمرة والتطوير الشامل لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية.

كما قدم المستشار عمر مروان وزير العدل التهنئة للمستشار عزت أبوزيد، بمناسبة توليه منصبه كرئيس لهيئة النيابة الإدارية خلفًا للمستشار عصام المنشاوي، متمنياً له التوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الرفيع لتحقق النيابة الإدارية رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة واعلاء دولة سيادة القانون.

وخلال الزيارة، قام مروان بتفقد المكتبة العامة لأعضاء النيابة الإدارية بعد تطويرها، والقاعة الكبرى، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، والعيادة الطبية بمبنى رئاسة الهيئة.

وفي نهاية اللقاء قام المستشار وزير العدل بإهداء درع «وزارة العدل“ للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، معربًا عن خالص تمنياته له بموفور الصحة ودوام التوفيق، كما أهدي المستشار عصام المنشاوي درع النيابة الإدارية للوزير.

رئيس النيابة الادارية يستقبل وزير العدل