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"هيئة الاتصالات" تنفذ 1100 جولة تفتيشية خلال يوليو الماضي

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"هيئة الاتصالات" تنفذ 1100 جولة تفتيشية خلال يوليو الماضي "هيئة الاتصالات" تنفذ 1100 جولة تفتيشية خلال يوليو الماضي
شملت الأسواق ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف المناطق

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر يوليو الماضي، أكثر من 1100 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ للتحقق من تطبيق وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات، والتحقق من الباقات والعروض الترويجية لدى مقدمي خدمات الاتصالات، بالإضافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

وأكدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية وعملها على ضبط المخالفات، وضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية من مواقع استخدامها، وتدنّي مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه جميع المخالفات المرصودة؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والمستفيدين من خدمات القطاع في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن الجولات التفتيشية خلال شهر يوليو الماضي شملت أسواق ومحلات الاتصالات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف مناطق المملكة والمواقع والمحطات الرئيسة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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