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مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا .. فيديو
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة ونتوقع حدوث «11 سبتمبر» جديد
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
الفنانة هالة مرزوق تكشف السبب في عدم زواجها.. وتؤكد: ليست نهاية العالم
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
البدء في مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بأسوان
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
نصرالله: سفينة نفط ثالثة ستتوجه من إيران إلى لبنان
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:34 مساءً
"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:32 مساءً
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
"إيجاره 12 جنيه". ورثة متوفى يسلمون محل أبيهم للمالك ويرفضون الاستمرار في إيجاره بسعر الإيجار القديم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 20 أغسطس 2021 04:23 مساءً
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