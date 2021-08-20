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من هو رئيس مصلحة الضرائب المصرية المجدد تعيينه

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من هو رئيس مصلحة الضرائب المصرية المجدد تعيينه من هو رئيس مصلحة الضرائب المصرية المجدد تعيينه

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تدرج رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الذي تم التجديد له- امس- لمدة عام في منصبه بقرار من وزير المالية محمد معيط، عقب موافقة رئيس الجمهورية، في عدة مناصب بداية من مدير إدارة إعفاءات الدبلوماسيين، ثم مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة .

وعقب ذلك تولى رضا عبدالقادر منصب رئيس الادارة المركزية لمأمورية المقاولات، كما شغل منصب رئيس قطاع العمليات والتوعية الضريبية، وبعد ذلك رئيس القطاع المالي والإداري، وكذلك تولى عبدالقادر وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية (قيمة مضافة)، ثم تولى منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب قبل أن يتولى قائماً بأعمال رئيس المصلحة.
وساهمت مصلحة الضرائب في عهد رضا عبدالقادر، بشكل كبير في مساندة الدولة لتخطي أزمة كورونا والتخفيف من آثارها في كافة المناحي، كما شهدت المصلحة خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبى للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية .

لفت بيان صادر اليوم- الجمعة- إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحات مستمرة سواء في تطبيق منظومة الإقرارات الالكترونيه أو منظومه الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وجاري تنفيذ مشروع الايصال الالكتروني، موضحاً أن مصلحة الضرائب المصرية تمضي بقوة في سبيل استكمال كافة هذه المشروعات وفق خطة زمنية محددة.

المصرى اليوم

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