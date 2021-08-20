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حملات تفتيشية علي المحال التجارية والمخابز في مركز فاقوس بالشرقية

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حملات تفتيشية علي المحال التجارية والمخابز في مركز فاقوس بالشرقية حملات تفتيشية علي المحال التجارية والمخابز في مركز فاقوس بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين فاقوس حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق، برئاسة محمد فوزي مدير الإدارة، أسفرت الحملة عن تحرير ٢ محضر جنح ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لحيازته لحوم ودهون مجهولة المصدر وتم التحفظ على 8 كيلو .

كما قام مسئولي الحملة بتحرير تقرير إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير تقرير إثبات حالة للتصرف في ٢٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم، وكذلك تحرير ٢ تقرير إثبات حالة للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

المصرى اليوم

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