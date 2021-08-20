ارتياح في أوساط الضرائب عقب المد لرئيس المصلحة

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أعرب موظفو مصلحة الضرائب المصرية عن ارتياحهم بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بالتجديد لرضا عبدالقادر كرئيس لمصلحة الضرائب لعام آخر .

قالوا إن مصلحة الضرائب تعيش حاليا حالة من الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تطويره وتنمية قدراته بما يتواكب مع مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة دون الاستغناء عن أي موظف فيها، بالاضافة إلى تشجيعهم على الابتكار والإبداع وطرح المقترحات لتطوير أداء المصلحة.

وشهدت مصلحة الضرائب خلال رئاسة رضا عبدالقادر إنطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، والذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، ترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى؛ لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، هذا بالاضافة إلى أنها قد شهدت ثورة في التشريعات المنظمة للعمل الضريبي سواء قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها من القوانين الضريبية، وشهدت كذلك ثورة في الاجراءات التي ساهمت وستسهم في زيادة الايرادات الضريبية دون الحاجة لتعديل سعر الضريبة أو فرض أعباء إضافية.