5 قوافل سكانية واجتماعية وصحية لأهالي العجمي بالإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية،بدء فعاليات القوافل السكانية فى نطاق حى العجمى، والتى تبدأ 22 أغسطس الجارى وحتى 26 من نفس الشهر، وذلك فى إطار تكثيف القوافل السكانية والاجتماعية والصحية بنطاق الأحياء لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال إنه يشارك في القوافل الخمس كل من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار حيث تقوم بعمل امتحانات فورية لاستخراج شهادات محو الأمية، وتشارك أيضا مديرية الأوقاف، وإدارات اللجان والمجالس ومشروعك ومحو الأمية والخدمات والعلاقات العامة بحي العجمي، وأيضا تشارك إدارة التنمية المحلية لحصر أسماء السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ولجنة حماية الطفولة بالحي لتقديم كافة الخدمات.

وتقوم إدارة العجمي الاجتماعية بتسهيل إجراءات معاشات تكافل و كرامة، كما تقوم الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الاسرة وأطباء منطقة العجمي الطبية بقيادة الدكتورة صافيناز رمضان مدير عام منطقة العجمي الطبية، بإجراء الكشف الطبي المجاني في تخصصات (أطفال - نساء متابعة حمل بالسونار - وسائل تنظيم الأسرة )، كما يتم تحليل سكر وقياس ضغط للمواطنين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة، وفحص سرطان الثدي .

وتبدأ القوافل عملها اليوم الأول بجمعية نبض الشارع خلف الحبونى للأخشاب قبل شارع خيرالله، واليوم الثاني بالدخيلة القبلية بجوار مسجد العظم بالشمعدان، واليوم الثالث بمساكن الأيچى كاب بجوار مدرسة مجدى بن حليم بالهانوفيل، واليوم الرابع بجمعية منشية العلماء بجوار جراج حى العجمى وتختتم أعمالها اليوم الخامس في السادس والعشرين من أغسطس بشارع عيد الطلخاوي .

تشمل امتحانات فورية لمنح شهادات محو الأمية ..5 قوافل سكانية واجتماعية وصحية لاهالى العجمى بالاسكندرية (صور)

تشمل امتحانات فورية لمنح شهادات محو الأمية ..5 قوافل سكانية واجتماعية وصحية لاهالى العجمى بالاسكندرية (صور)