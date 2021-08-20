هل يمكن الحصول على لقاح كورونا آخر بعد تلقي الجرعتين؟ .. الصحة تجيب

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أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظروف تطعيم من هو أقل من 18 عاما، لقاح فيروس كورونا، كما لا يمكن للحاصلين على جرعتين من نوع لقاح معين الحصول على أي لقاحات أخرى، ويشترط أخذ الجرعة الثانية بنفس مكان تلقى اللقاح بالجرعة الأولى ولا يمكن تغييرها.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بعد تلقى المواطن رسالة للتوجه للمركز لتطعيم الجرعة الأولى وفى حالة فوات المدة المتاحة بدون تطعيم يقوم بالاتصال على الخط الساخن 15335 لإعادة تفعيل الطلب متاح لمدة 48 ساعة، موضحة أنه بالنسبة الجرعة الثانية متاحة للمواطن لمدة 6 أيام بعد التاريخ المحدد لها، وفى حالة فوات المدة المحددة بدون تلقى الجرعة الثانية ولا يوجد ما يفيد إصابته بمرض كورونا فأصبح غير مستحق لتلقيها.

وأكدت الوزارة أنه في حال تلقى المواطن الجرعة الأولى خارج مصر يذكر في شهادة التطعيم الجرعة الأولى دون النظر إلى الجرعات التي تلقيها سابقا ً بالخارج.

كما أصدرت الوزارة عددا من التعليمات الجديدة بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا والخاصة بالمسافرين للخارج، مشيرة إلى أنه في حال كان المواطن مسجلا بياناته على موقع حجز لقاح كورونا ولم يتلق أي من الجرعتين ويريد التحويل إلى قائمة المسافرين، يقوم بعمل تحويل للطلب إلى مراكز المسافرين عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل وعمل متابعة لحالة الطلب وادخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر واختيار المكان المراد التحويل اليه.

واضافت الوزارة أنه في حالة وصول المواطن رسالة تفيد بتحويله لمكان غير أماكن المسافرين ويريد التحويل لأماكن المسافرين على المواطن الانتظار مدة 72 ساعة قبل الدخول والتحويل لأماكن المسافرين أو عن طريق الاتصال على الخط الساخن15335لطلب تحويلها لقائمةالمسافرين وينتظر رسالة بالتوجه إلى مركز تطعيم المسافرين بالموعد المحدد لتقلى لقاح كورونا، أو التوجه لمركز تطعيم المسافرين وسيتم تحويله للتطعيم بالمركز شرط ألا يكون قد حصل على أي جرعات سابقة .

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تلقى الجرعة الأولى من لقاح (استرازينيكا) ومر عليها اكثر من شهر عليه أن يتوجه إلى مركز معلومات المديرية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم لتقديم موعد الجرعة الثانية بشرط أن يكون معه ما يفيد موعد السفر.

وأكدت الوزارة على أنه في حال لم يكن المواطن مسجلا بياناته على منظومة تلقى لقاح كورونا، يقوم المواطن بتسجيل بياناته على المنظومة الخاص بتسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا ويختار مركزالمسافرين ويتلقى رسالة برقم التسجيل، وينتظر التوجه إلى مركز تطعيم المسافرين بالموعد المحدد لتلقي اللقاح.