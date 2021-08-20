ليلة استثنائية لـ «ياما في الجراب ياحاوي» بالإسكندرية

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أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن إعجابه الشديد بمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم الكبير يحي الفخراني عقب مشاهدته امس على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، وقال: «مدخلتش مسرح زي ده من ٤٠ سنة، وكنت جاي اقعد ١٠ دقايق ولكن عجبني العرض كملت للاخر، والفنان يحيى الفخراني رمز فخر للفن المصري».

وقال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، عقب آخر ليالي العرض في الاسكندرية وقبل العودة الاسبوع القادم للقاهرة: «اسكندرية تستاهل عرض زي ده، وانا ابن اسكندرية والفن مقصر في حقها، والعرض ده جاء في وقته .الفخراني ورفاقه عظماء والعرض للعائلة».

وأضاف الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية: «مجدي الهواري بعد العرض ده طلباته اوامر ومكتبة الاسكندرية مفتوحة لعروض كايرو شو، والفخراني وابطال العرض في ابهي حالاتهم والعرض لابد ان يعود للأسكندرية».

«ياما في الجراب ياحاوي» من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سماء إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة. وستبدأ عروضها بالقاهرة من الخميس المقبل ٢٦ أغسطس على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس ( الماركي)-كايروفيستيڤال سيتي.