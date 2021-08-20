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إيقاف محاولات بناء دون ترخيص وإزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالشرقية

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إيقاف محاولات بناء دون ترخيص وإزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالشرقية إيقاف محاولات بناء دون ترخيص وإزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي علي الأراضى الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، فضلا عن تكثيف الحملات اليومية لرفع الأشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون .

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بإيقاف الأعمال القائمة بالمخالفة بأحد العقارات بشارع سعد زغلول طريق الكورنيش، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية بغيتة، بإزالة وفك الشدة الخشبية لقواعد وسملات لشدة خشبية على مساحة 75 متر ، بقرية السلام التابعه لوحدة غيتة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما رصدت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد ،حاله تعدي علي الأراضي الزراعية بنطاق عزبة أبو حجر التابعة للوحدة المحلية بالأسدية بمساحة ١٠٠ متر، و تم إزالتها علي الفور،و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم الي المحاكم العسكرية.

المصرى اليوم

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